Підтримка економічної політики Трампа істотно впала

Підтримка економічної політики президента США Дональда Трампа істотно впала, американці відзначають погіршення рівня життя.

Як передає Укрінформ із посиланням на The Hill, згідно з лютневим опитуванням Gallup, 42% американців схвалювали економічне управління Трампа, тоді як 54% - не схвалювали.

За даними останнього опитування Reuters/Ipsos, рівень позитивного оцінювання економічної політики впав до 39%.

Це помітно нижчий показник порівняно з початком першого президентства Трампа у 2017 році, коли він сягав 53%.

Лише 30% опитаних вважають, що економічна ситуація нині покращується.

64% вказали, що їхній рівень життя погіршується, тоді як лише 20% відзначають поліпшення.