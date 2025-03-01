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АНАЛІТИКА

Підтримка економічної політики Трампа істотно впала

 

Підтримка економічної політики президента США Дональда Трампа істотно впала, американці відзначають погіршення рівня життя.

Як передає Укрінформ із посиланням на The Hill, згідно з лютневим опитуванням Gallup, 42% американців схвалювали економічне управління Трампа, тоді як 54% - не схвалювали.

За даними останнього опитування Reuters/Ipsos, рівень позитивного оцінювання економічної політики впав до 39%.

Це помітно нижчий показник порівняно з початком першого президентства Трампа у 2017 році, коли він сягав 53%.

Лише 30% опитаних вважають, що економічна ситуація нині покращується.

64% вказали, що їхній рівень життя погіршується, тоді як лише 20% відзначають поліпшення.
Ключові теги: США
 

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