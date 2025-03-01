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Головний суперник Орбана заявив, що не хоче бачити Угорщину «спільною колонією РФ і США»
21:47 01.03.2025 |
Головний політичний супеник прем'єр-міністра Угорщини, лідер партії "Тиса" Петер Мадяр після реакції Орбана на сварку президентів США і України заявив, що не хоче бачити Угорщину "першою спільною російсько-американською колонією".
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Telex.
Мадяр висловив незгоду з позицією Віктора Орбана, який після публічної сварки Дональда Трампа і Володимира Зеленського підтримав Трампа.
"Ми можемо вивчити багато уроків з історії (...) Угорщина може бути вільною країною лише тоді, коли є сильною. Вона може бути справді суверенною і демократичною тоді, коли має патріотичних лідерів, коли не продається, коли її не грабують. А після вчорашніх подій це ще важливі", - заявив Мадяр у своєму виступі в місті Дюла у рамках весняного туру країною.
"Ми не хочемо бути першою спільною російсько-американською кологією. Це не те, за що боролися наші пращури у 1848 році і у 1956 році", - наголосив він.
На події у Вашингтоні відреагував і опозиційний політик Ференц Дюрчань, заявивши, що Трамп "показав себе справжнього".
"Трамп поводився з лдіером народу, представником народу, що бореться за своє виживання через те, що на них напала держава-вбивця, негідно, не по-людяному й принизливо. Президент Трамп діяв як втілення людського зла", - заявив він.
Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа після його суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.
Також стало відомо, що він обіцяє заблокувати спільну заяву саміту ЄС на підтримку України.
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