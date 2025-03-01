Фінансові новини
- |
- 01.03.25
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Придністров'я повернуло Молдові позичені 3 млн кубометрів газу
16:24 01.03.2025 |
Компанія Тираспольтрансгаз не признаного Придністров'я повернула Молдовагаз 3 мільйони кубометрів природного газу, який раніше було надано в борг для подолання енергетичної кризи в Придністров'ї. Про це 1 березня повідомила молдовська газотранспортна компанія, інформує Newsmaker.
"У період з 26 по 28 лютого поточного року ТОВ "Тираспольтрансгаз" повернуло 3 мільйони кубометрів природного газу АТ "Молдовагаз" відповідно до умов договору", - йдеться в офіційному повідомленні компанії.
Енергетична криза в Придністров'ї розпочалася на початку січня і тривала до середини лютого. Вона була спричинена припиненням постачання російського газу. Для підтримки функціонування газової системи лівого берега Дністра 29 січня Тираспольтрансгаз і Молдовагаз підписали договір про надання 3 мільйонів кубометрів газу в позику. Поставки здійснювалися відповідно до заявок, які надходили від Тираспольтрансгаз.
Згідно з умовами договору, компанія мала повернути отриманий газ до 1 березня або оплатити його вартість.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп розповів, на якому місці хоче бачити себе у світовій історії
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський пояснив свою позицію після скандалу на зустрічі з Трампом
|Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові «фінансувати конфлікт»
|Зеленський відкидає вибачення перед Трампом
|«Це вирішуватимуть українці»: Зеленський відповів на слова республіканця Грема про відставку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трамп розповів, на якому місці хоче бачити себе у світовій історії
|Зеленський пояснив свою позицію після скандалу на зустрічі з Трампом
|Придністров'я повернуло Молдові позичені 3 млн кубометрів газу
|Попри зусилля Трампа змінити глобальні норми, його дії в кінцевому рахунку можуть призвести до світу, який буде вигідний для Китаю — Bloomberg
|Росія та Іран знайшли нові танкери для обходу нафтових санкцій США
|США передадуть Ізраїлю озброєнь на 3 млрд доларів
Бізнес
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними