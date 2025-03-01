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АНАЛІТИКА

Придністров'я повернуло Молдові позичені 3 млн кубометрів газу

 

Компанія Тираспольтрансгаз не признаного Придністров'я повернула Молдовагаз 3 мільйони кубометрів природного газу, який раніше було надано в борг для подолання енергетичної кризи в Придністров'ї. Про це 1 березня повідомила молдовська газотранспортна компанія, інформує Newsmaker.

"У період з 26 по 28 лютого поточного року ТОВ "Тираспольтрансгаз" повернуло 3 мільйони кубометрів природного газу АТ "Молдовагаз" відповідно до умов договору", - йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Енергетична криза в Придністров'ї розпочалася на початку січня і тривала до середини лютого. Вона була спричинена припиненням постачання російського газу. Для підтримки функціонування газової системи лівого берега Дністра 29 січня Тираспольтрансгаз і Молдовагаз підписали договір про надання 3 мільйонів кубометрів газу в позику. Поставки здійснювалися відповідно до заявок, які надходили від Тираспольтрансгаз.

Згідно з умовами договору, компанія мала повернути отриманий газ до 1 березня або оплатити його вартість.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Молдова
 

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