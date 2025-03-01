Попри зусилля Трампа змінити глобальні норми, його дії в кінцевому рахунку можуть призвести до світу, який буде вигідний для Китаю — Bloomberg

У березні 2021 року, після того, як Джо Байден став президентом США, в Анкориджі, Аляска, відбулася зустріч дипломатів США та Китаю. Зустріч розпочалася з жорсткої суперечки між представниками двох країн, де Антоні Блінкен звинуватив Китай у "економічному примусі" і критикував дії Пекіна щодо Гонконгу, Сіньцзяна та Тайваню. Він також закликав до зміцнення світового порядку, що базується на правилах, і попередив, що альтернативою цьому є світ, де сила визначає правду

Китайський дипломат Ян Цзєчи відповів, що Китай дотримується міжнародної системи, орієнтуючись на ООН, і що США не можуть представляти весь світ, оскільки не всі країни поділяють цінності США

Через чотири роки, після того, як Дональд Трамп повернувся в Білий дім, політика США значно змінилася: концепція "порядку на основі правил" була замінена на стратегію "Америка на першому місці". Трамп намагається використовувати економічні й військові важелі для підтримки домінування США, водночас критикуючи Китай за порушення правил і застосування санкцій

Китай за часів Сі Цзіньпіна продовжує застосовувати авторитарний підхід: партія контролює всі сфери життя, а закони використовуються для зміцнення влади. Зокрема, уряд створює тотальний нагляд, щоб запобігти будь-якому протесту. Китай також застосовує економічні важелі, використовуючи ринок із 1,4 млрд споживачів для досягнення своїх геополітичних цілей

У той час як Трамп використовує економічні санкції і військові загрози для забезпечення лідерства США, Китай, через економічні та соціальні труднощі, намагається залучити більше інвестицій у нові технології та промисловість. І хоча Трамп може тимчасово утримувати економічну перевагу, в довгостроковій перспективі його дії можуть призвести до того, що світова економіка більше наблизиться до інтересів Китаю

Китай також активно розвиває свою промисловість, що включає в себе нові технології, такі як електричні автомобілі та сонячні панелі, що дозволяє країні зменшити залежність від імпортованих ресурсів. США намагаються заважати цьому, накладаючи санкції на критичні технології, але Китай вже досяг значних успіхів, зокрема в галузі штучного інтелекту

Попри зусилля Трампа змінити глобальні норми, його дії в кінцевому рахунку можуть призвести до світу, який буде вигідний для Китаю. Китайські стратеги готові чекати на зміну політичної ситуації в США, і, ймовірно, зможуть продовжити свою політику, навіть якщо Трамп покине свій пост. Сі Цзіньпін має значну перевагу, оскільки не має терміну перебування на посаді та може чекати на вигідний момент для посилення впливу Китаю на світовій арені