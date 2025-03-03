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Робітнича партія Курдистану оголосила припинення вогню з Туреччиною
15:42 01.03.2025 |
Заборонена у Туреччині і визнана терористичною, зокрема, в ЄС і США, Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про припинення вогню з Туреччиною у суботу, 1 березня.
"Для того, щоб прокласти шлях до реалізаціїзаклику лідера РПК Апо (Абдулла Оджалан. - Ред.) до миру і демократичного суспільства, ми оголошуємо припинення вогню з сьогоднішнього дня", - заявила РПК, за повідомленням близької до партії інформаційної агенції ANF.
PПK також висловила сподівання, що Туреччина звільнить ув'язненого Оджалана, який перебуває в одиночній камері з 1999 року, щоб він міг очолити процес роззброєння. У заяві також ідеться про необхідність створення політичних та демократичних умов задля успішності миного процесу.
27 лютого Оджалан виступив з історичною заявою і закликав своїх прихильників скласти зброю після понад 40 років боротьби проти турецької держави і розпустити РПК.
Оджалан відбуває довічне ув'язнення в Туреччині
Оджалан відбуває довічне ув'язнення з 1999 року. Турецький суд спочатку засудив його до смертної кари, проте пізніше вона була скасована в країні.
Перед ув'язненням Оджалан просив політичного притулку в Греції, Росії та Італії, але скрізь отримав відмову. На початку 1999-го він зміг сховатися в посольстві Греції в Кенії, однак звідти його вивезли в аеропорт кенійської столиці Найробі та передали спецназівцям, які прибули з Туреччини.
Шлях Оджалана в політиці почався в 1960-х роках. У 1978 році він заснував РПК і пізніше взяв курс на політику збройного опору, намагаючись домогтися незалежності Курдистану. Його партія, зокрема, відповідальна за теракти на території Туреччини. У Німеччині РПК з 1993 року визнана екстремістською організацією. Терористичною її також вважають США, Європейський Союз, Великобританія, Канада та Австралія.
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