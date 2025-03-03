Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Робітнича партія Курдистану оголосила припинення вогню з Туреччиною

 

Заборонена у Туреччині і визнана терористичною, зокрема, в ЄС і США, Робітнича партія Курдистану (РПК) оголосила про припинення вогню з Туреччиною у суботу, 1 березня.

"Для того, щоб прокласти шлях до реалізаціїзаклику лідера РПК Апо (Абдулла Оджалан. - Ред.) до миру і демократичного суспільства, ми оголошуємо припинення вогню з сьогоднішнього дня", - заявила РПК, за повідомленням близької до партії інформаційної агенції ANF.

PПK також висловила сподівання, що Туреччина звільнить ув'язненого Оджалана, який перебуває в одиночній камері з 1999 року, щоб він міг очолити процес роззброєння. У заяві також ідеться про необхідність створення політичних та демократичних умов задля успішності миного процесу.

27 лютого Оджалан виступив з історичною заявою і закликав своїх прихильників скласти зброю після понад 40 років боротьби проти турецької держави і розпустити РПК.

Оджалан відбуває довічне ув'язнення в Туреччині

Оджалан відбуває довічне ув'язнення з 1999 року. Турецький суд спочатку засудив його до смертної кари, проте пізніше вона була скасована в країні.

Перед ув'язненням Оджалан просив політичного притулку в Греції, Росії та Італії, але скрізь отримав відмову. На початку 1999-го він зміг сховатися в посольстві Греції в Кенії, однак звідти його вивезли в аеропорт кенійської столиці Найробі та передали спецназівцям, які прибули з Туреччини.

Шлях Оджалана в політиці почався в 1960-х роках. У 1978 році він заснував РПК і пізніше взяв курс на політику збройного опору, намагаючись домогтися незалежності Курдистану. Його партія, зокрема, відповідальна за теракти на території Туреччини. У Німеччині РПК з 1993 року визнана екстремістською організацією. Терористичною її також вважають США, Європейський Союз, Великобританія, Канада та Австралія.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5911
  0,1598
 0,39
EUR
 1
 43,5417
  0,4283
 0,99

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2571  0,05 0,12 41,9139  0,10 0,24
EUR 43,0971  0,04 0,09 43,8546  0,09 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5800  0,17 0,41 41,6000  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес