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WSJ: глава Пентагону погрожував Мексиці військовими діями у разі невиконання вимог Трампа
15:38 01.03.2025 |
Міністр оборони США Піт Гегсет заявив мексиканським посадовцям, що американські військові готові вжити "односторонніх заходів" проти наркокартелів Мексики, якщо не буде зроблено більше для зупинки потоків фентанілу та мігрантів у США.
Про це повідомило видання The Wall Street Journal у п'ятницю, пише "Європейська правда".
Глава Пентагону зробив таку ремарку під час телефонної розмови 31 січня з військовими-високопосадовцями Мексики.
"Гегсет заявив, що якщо Мексика не розбереться зі змовою між урядом країни і наркокартелями, то американські військові готові вжити односторонніх заходів", - йдеться у публікації видання.
За словами джерел, мексиканські високопосадовці, які брали участь у цій розмові, були шоковані і розлючені, відчуваючи, що Гегсет говорить про військові дії США на території Мексики.
У заяві Гегсета, оприлюдненій Пентагоном, зазначалося, що міністр оборони підкреслив, що його головним пріоритетом є захист Сполучених Штатів і їхніх громадян, в тому числі захист південного кордону.
Президент США Дональд Трамп заявив наприкінці лютого, що має намір продовжити реалізацію своїх планів щодо запровадження 25-відсоткових тарифів на всі канадські та мексиканські товари з 4 березня через те, що дві держави не змогли належним чином придушити контрабанду наркотиків.
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