Після активізації перемовин між США та Росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

За повідомленням видання, російський уряд планував зустріч, щоб обговорити шляхи повернення західних компаній в Росію. Урядовці питали у телефонні розмові, чи зацікавлена компанія у потенційному поверненні.

Сама компанія, яку не називають, повідомила, що поки що занадто рано обговорювати повернення своїх торгових марок.

Однак її представник сказав: "Цілком очевидно, що багато компаній шукають ці можливості".

За оцінками KSE, за три роки повномасштабної війни іноземні компанії зазнали щонайменше 167 млрд дол прямих збитків, включно зі списаннями та судовими рішеннями, що призвели до часткової конфіскації активів.

Активи американських компаній, зокрема ExxonMobil, JPMorgan та Universal Beverages, були арештовані на суму понад 4 млрд дол, причому на американські групи припадає близько третини загальних втрат західних компаній.

Західні керівники та їхні радники з питань Росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів.

Багато з них пережили болісний і дорогий процес відходу, оскільки Москва запровадила зростаючі збори, правила і тиск з метою продажу певним впливовим покупцям. У певний момент дві великі транснаціональні компанії, які намагалися вийти з Росії - Carlsberg і Danone - зазнали конфіскації свого російського бізнесу державою.

Незважаючи на це, люди, які працюють з компаніями, що залишили Росію, кажуть, що після того, як Вашингтон і Москва провели переговори в Саудівській Аравії цього місяця, вони побачили зростаючий інтерес до повернення - особливо з боку США.

Протягом останніх двох тижнів дружні до Кремля ЗМІ та телеграм-канали стверджували, що великі бренди - від модних мереж Zara і Uniqlo до Coca-Cola, Visa і Mastercard - активно розглядають можливість повернення.

Жодна зі згаданих транснаціональних корпорацій публічно не підтвердила таких планів, а люди, близькі до компаній, заявили, що конкретних планів щодо негайного повернення на ринок немає.