Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Росіяни дзвонять у західні компанії із пропозицією повернутись

 

Після активізації перемовин між США та Росією, до однієї із західних компаній надійшли дзвінки із пропозицією повернутись на ринок РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

За повідомленням видання, російський уряд планував зустріч, щоб обговорити шляхи повернення західних компаній в Росію. Урядовці питали у телефонні розмові, чи зацікавлена компанія у потенційному поверненні.

Сама компанія, яку не називають, повідомила, що поки що занадто рано обговорювати повернення своїх торгових марок.

Однак її представник сказав: "Цілком очевидно, що багато компаній шукають ці можливості".

За оцінками KSE, за три роки повномасштабної війни іноземні компанії зазнали щонайменше 167 млрд дол прямих збитків, включно зі списаннями та судовими рішеннями, що призвели до часткової конфіскації активів.

Активи американських компаній, зокрема ExxonMobil, JPMorgan та Universal Beverages, були арештовані на суму понад 4 млрд дол, причому на американські групи припадає близько третини загальних втрат західних компаній.

Західні керівники та їхні радники з питань Росії заявили, що передчасно очікувати повернення великих іноземних брендів.

Багато з них пережили болісний і дорогий процес відходу, оскільки Москва запровадила зростаючі збори, правила і тиск з метою продажу певним впливовим покупцям. У певний момент дві великі транснаціональні компанії, які намагалися вийти з Росії - Carlsberg і Danone - зазнали конфіскації свого російського бізнесу державою.

Незважаючи на це, люди, які працюють з компаніями, що залишили Росію, кажуть, що після того, як Вашингтон і Москва провели переговори в Саудівській Аравії цього місяця, вони побачили зростаючий інтерес до повернення - особливо з боку США.

Протягом останніх двох тижнів дружні до Кремля ЗМІ та телеграм-канали стверджували, що великі бренди - від модних мереж Zara і Uniqlo до Coca-Cola, Visa і Mastercard - активно розглядають можливість повернення.

Жодна зі згаданих транснаціональних корпорацій публічно не підтвердила таких планів, а люди, близькі до компаній, заявили, що конкретних планів щодо негайного повернення на ринок немає.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4313
  0,0827
 0,20
EUR
 1
 43,1134
  0,3808
 0,88

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес