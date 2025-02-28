WSJ: Трамп хоче запровадити у США державну мову

Американський президент США Дональд Трамп планує підписати указ, який вперше зробить англійську державною мовою США.

Про це, як пише "Європейська правда", дізналось The Wall Street Journal.

У проєкті указу, з яким ознайомилось WSJ, зазначається, що метою надання англійській мові статусу державної є сприяння єдності, підвищення ефективності роботи уряду та забезпечення громадянської активності.

Документ насамперед скасує зобовʼязання федеральних відомств надавати мовну допомогу неангломовним громадянам, але залишить за ними право надавати документи та послуги іншими мовами, окрім англійської.

За свою майже 250-річну історію США ніколи не мали державної мови на федеральному рівні. Водночас понад 30 штатів мають закони, де закріплений статус англійської як мови штату.

У США розмовляють сотнями мов, що є побічним продуктом довгої історії країни, яка приймала іммігрантів з усього світу. При цьому майже 80% американців розмовляють тільки англійською.

Крім того, для отримання громадянства США потрібно скласти тест, який демонструє вміння читати, писати та розмовляти англійською мовою.