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Дефіцит США в торгівлі товарами в січні оновив історичний максимум
17:35 28.02.2025 |
Розмір дефіциту в зовнішній торгівлі товарами США в січні 2025 року підскочив на чверть порівняно з попереднім місяцем і оновив історичний максимум.
Показник у січні сягнув $153,3 млрд порівняно зі $122 млрд у грудні, повідомило міністерство торгівлі країни, яке опублікувало попередні дані.
Аналітики в середньому прогнозували зниження дефіциту до $114,7 млрд, повідомляє Trading Economics.
Імпорт товарів у США в січні підскочив на 11,9% у щомісячному вираженні, до $325,4 млрд, тоді як експорт збільшився на 2% - до $172,2 млрд.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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