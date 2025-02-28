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АНАЛІТИКА

Дефіцит США в торгівлі товарами в січні оновив історичний максимум

 

Розмір дефіциту в зовнішній торгівлі товарами США в січні 2025 року підскочив на чверть порівняно з попереднім місяцем і оновив історичний максимум.

Показник у січні сягнув $153,3 млрд порівняно зі $122 млрд у грудні, повідомило міністерство торгівлі країни, яке опублікувало попередні дані.

Аналітики в середньому прогнозували зниження дефіциту до $114,7 млрд, повідомляє Trading Economics.

Імпорт товарів у США в січні підскочив на 11,9% у щомісячному вираженні, до $325,4 млрд, тоді як експорт збільшився на 2% - до $172,2 млрд.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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