Туреччина подвоїла імпорт LPG з росії після впровадження ембарго ЄС

Обсяги імпорту російського скрапленого газу Туреччиною зросли з 58 тис. т у грудні до 119 тис. т у січні, свідчать дані турецького Бюро статистики. Порівняно з січнем минулого року постачання газу з рф зросли у 2,5 раза.

Збільшення російських відвантажень на турецькі термінали стало наслідком впровадження ембарго ЄС у грудні минулого року. До заборони найбільшим покупцем LPG з росії була Польща, яка імпортувала в середньому 100 тис. т щомісяця.

Загалом у січні в Туреччину надійшло 316 тис. т LPG. Це на 4% більше порівняно з груднем і фактично дорівнює обсягам січня минулого року. Окрім росії, великими постачальниками газу в січні були Алжир (120 тис. т) і США (63 тис. т). Зростання російських постачань відбулося завдяки зменшенню імпорту алжирського продукту, порівняно з груднем обсяги звідти впали на 27%.

Нагадаємо, торік обсяги імпорту LPG у Туреччину становили 3,68 млн т, це на 4% менше порівняно з 2023 роком. При цьому постачання з росії зменшилися на 17%, до 530 тис. т.