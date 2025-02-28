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Туреччина подвоїла імпорт LPG з росії після впровадження ембарго ЄС
16:22 28.02.2025 |
Обсяги імпорту російського скрапленого газу Туреччиною зросли з 58 тис. т у грудні до 119 тис. т у січні, свідчать дані турецького Бюро статистики. Порівняно з січнем минулого року постачання газу з рф зросли у 2,5 раза.
Збільшення російських відвантажень на турецькі термінали стало наслідком впровадження ембарго ЄС у грудні минулого року. До заборони найбільшим покупцем LPG з росії була Польща, яка імпортувала в середньому 100 тис. т щомісяця.
Загалом у січні в Туреччину надійшло 316 тис. т LPG. Це на 4% більше порівняно з груднем і фактично дорівнює обсягам січня минулого року. Окрім росії, великими постачальниками газу в січні були Алжир (120 тис. т) і США (63 тис. т). Зростання російських постачань відбулося завдяки зменшенню імпорту алжирського продукту, порівняно з груднем обсяги звідти впали на 27%.
Нагадаємо, торік обсяги імпорту LPG у Туреччину становили 3,68 млн т, це на 4% менше порівняно з 2023 роком. При цьому постачання з росії зменшилися на 17%, до 530 тис. т.
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