Нові мита США: Китай пригрозив контрзаходами

Китай оголосив "необхідні контрзаходи" у відповідь на обіцянку президента США Дональда Трампа запровадити додаткові десятивідсоткові мита на китайський імпорт, повідомило міністерство торгівлі КНР у п'ятницю, 28 лютого.

"Якщо американська сторона наполягатиме на тому, щоб йти своїм шляхом, китайська сторона вживатиме всіх необхідних контрзаходів для захисту своїх законних прав та інтересів", - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що підвищення тарифів "не сприяє вирішенню власних проблем США", а лише "збільшить навантаження на американські компанії та споживачів і підірве стабільність глобального промислового ланцюга", пише агенція AFP.

Водночас міністерство закордонних справ Китаю попередило, що нові мита "серйозно вплинуть на діалог" між двома країнами щодо контролю над наркотиками. Також у відомстві звинуватили Вашингтон у "шантажі". Тиск, примус і погрози не є правильним способом поводження з Китаєм. Основною передумовою є взаємна повага", - заявив речник міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь.

Трамп пояснив мита для Китаю через виробництво наркотиків

Напередодні у своїй соцмережі Truth Social Дональд Трамп оголосив запровадження з 4 березня додаткових 10-відсоткових мит щодо Китаю. Таким чином китайські товари обкладатимуться вже 20-відсотковим податком, адже раніше цього місяця США вже наклали мита у розмірі 10 відсотків на Китай. Тоді у відповідь Пекін запровадив мита у розмірі 15 відсотків на імпорт скрапленого природного газу (СПГ) та вугілля зі США.

Своє нове рішення Трамп пояснив боротьбою з наркотиками, зокрема фентанілом, які постачаються до США з Мексики та Канади, і виробляються в Китаї. "Понад 100 тисяч осіб померли в торік через поширення цих небезпечних отруйних речовин, які викликають смертельну залежність. Мільйони людей померли протягом останніх двох десятиліть", - заявив він.

Пекін заперечує звинувачення США щодо фентанілу, наголошуючи, що Вашингтон повинен вирішити проблему сам, а не "перекладати провину". Речник китайського міністерства торгівлі стверджує, що Китай має одну з найсуворіших і найретельніших антинаркотичних стратегій у світі.

Нова митна політика Трампа

Раніше Трамп запровадив 25 відсоткові мита на товари з Канади та Мексики, які звинуватив у сприянні нелегальній міграції та поширення фентанілу, утім відклав їх запровадження. 27 лютого Трамп оголосив, що вони також почнуть діяти 4 березня.

Також Трамп підписав указ про введення мит у розмірі 25 відсотків на імпорт сталі та алюмінію. Митні тарифи торкнуться всіх країн, включно з державами, які раніше користувалися безмитними квотами. За словами представника Білого дому, указ про підвищення митних зборів набуде чинності 4 березня.