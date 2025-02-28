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Росія заявила, що США погодили призначення нового російського посла
16:07 28.02.2025 |
Міністерство закордонних справ РФ повідомило, що Росія отримала агреман на призначення Александра Дарчієва послом у Сполучених Штатах.
Про це ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС РФ, пише "Європейська правда".
За повідомленням, під час консультацій делегацій Росії та США 27 лютого в Стамбулі американська сторона "передала офіційну ноту з агреманом на призначення директора Департаменту Північної Атлантики МЗС Росії Дарчієва новим надзвичайним і повноважним послом Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки".
У міністерстві заявили, що його від'їзд до місця служби у Вашингтон очікується найближчим часом.
Дарчієв пропрацював у диппредставництві РФ у Вашингтоні загалом приблизно 10 років. Із 1997 до 2002 року він обіймав посаду радника посольства, а з 2005 до 2010 року - радника-посланника.
Із жовтня 2014 року до січня 2021 року Дарчієв працював послом Росії у Канаді. З січня 2021 року він обіймав посаду директора департаменту Північної Америки в МЗС.
Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що за результатами зустрічі з представниками РФ у Стамбулі 17 лютого сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.
Переговори у Стамбулі відбулися у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.
Після перемовин в Ер-Ріяді у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.
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