Адміністратор Трампа відмовляється від 5 позовів споживчого нагляду, включаючи Capital One

У четвер Бюро захисту прав споживачів США припинило п'ять примусових дій проти компаній, що надають фінансові послуги, звинувачених у протиправних діях під час попередньої адміністрації, включаючи серйозну справу проти Capital One.

Безпрецедентні масові звільнення зруйнували більшу частину судових позовів сторожового агентства проти компаній, що надають фінансові послуги, яких розслідували за зловживання та грабіжництво.

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Президент Дональд Трамп швидко рухається до демонтажу CFPB, який, за його словами, слід ліквідувати, стверджуючи, що його застосування стало політизованим. Звільнення відбулося, коли його номінант на посаду голови CFPB Джонатан МакКернан перебував на Капітолійському пагорбі, де дав свідчення в Сенаті на слуханні щодо підтвердження.

Доля CFPB виглядала похмуро відтоді, як Трамп вступив на посаду минулого місяця, і дії в четвер підтвердили, що його ліквідація включатиме швидке скорочення, якщо не повне скасування незавершених судових дій.

Тим не менш, МакКернан сказав законодавцям, що продовжить вживати заходів із захисту прав споживачів у разі підтвердження.

Агентство припинило позов проти Capital One після того, як минулого місяця звинуватило банк у незаконному обмані клієнтів у виплаті відсотків на суму понад 2 мільярди доларів.

У четвер він також відхилив судовий позов, поданий минулого року проти Пенсильванського агентства допомоги вищій освіті (PHEAA), яка обслуговує студентські кредити, звинуваченого в незаконному стягненні студентських кредитів, скасованих через банкрутство.

CFPB також припинив справу проти компанії Vanderbilt Mortgage and Finance, що належить Berkshire Hathaway, яку звинуватили в спрямуванні позичальників на недосяжну іпотеку.

Він також припинив справи проти Rocket Homes, яку агентство в грудні звинуватило у використанні незаконних відкатів у рамках іпотечної схеми, і Heights Finance, позикодавця, який офіційні особи звинуватили в незаконному «поверненні кредиту» з метою отримання сотень мільйонів комісій і додаткових витрат.

Представники Capital One, Vanderbilt, PHEAA, Heights Finance і CFPB не відповіли на запити про коментарі.

Компанія Rocket Homes заявила, що позов проти неї базується на помилкових претензіях і її ніколи не слід було порушувати.

«Ми пишаємося тим, що залишили цю справу позаду і продовжуємо зосереджуватися на нашій місії - допомогти кожному додому», - йдеться в заяві компанії.

Минулого тижня CFPB припинив справу проти онлайн-кредитора Solo Funds, який, за словами агентства, обманював позичальників щодо вартості кредиту.

До пізньої ночі четверга протоколи суду показали, що залишилося менше 20 нерозглянутих дій CFPB, і ще шість із них були або призупинені, або, ймовірно, будуть призупинені через зміну контролю в агентстві.

Республіканці та індустріальні лобі давно зневажали і навіть прагнули скасувати CFPB. Після відмови від справи Solo Funds Рассел Воут, виконуючий обов'язки директора агентства, заявив на X, що справа CFPB ледь не знищила інноваційну компанію.

Однак Ерін Вітте, директор із захисту прав споживачів некомерційної організації Consumer Federation of America, заявила, що масове звільнення в четвер свідчить про те, що адміністрація Трампа заохочувала корпорації до зловживання громадськістю.

«Ми отримуємо дуже чітке повідомлення про те, що якщо ви банк, якщо ви обслуговуєте студентські позики, і ви порушуєте закон, CFPB не тільки не збирається вас переслідувати, вони збираються випустити вас із вашої справи без жодних збитків», - сказала вона.

Група захисту прав споживачів Public Citizen також висловила обурення, попередивши, що безконтрольна неправомірна поведінка змусить Сполучені Штати «мчати по шляху, який призводив до фінансових криз у минулому».

Після вступу на посаду Трамп і "цар з оптимізації" Ілон Маск, який скорочує штат, пообіцяли знищити CFPB. Вони звільнили десятки співробітників, закрили офіси агентства у Вашингтоні та вирішили скасувати договір оренди, а фактично всіх працівників агентства відправили у тимчасову відпустку. Профспілки працівників і виборні чиновники від Демократичної партії оскаржили ці дії в суді.

Незважаючи на коментарі Трампа, адміністрація заявила в судових клопотаннях, що має намір керувати більш оптимізованою та ефективною CFPB, що, як побоюються прихильники агентства, означатиме збереження всього, крім кістяка екіпажу, який не зможе виконати завдання забезпечення дотримання закону.

Очікуючи результатів судового клопотання, поданого цього місяця профспілкою працівників, адміністрація погодилася не звільняти більше персоналу, не змінювати чи видаляти дані та не позбавляти агентства коштів.

У своїх підтвердних свідченнях у четвер МакКернан розкритикував минулі правоохоронні дії агентства як надмірні, але сказав, що в разі підтвердження він буде працювати над дотриманням законних повноважень агентства.

«Я повністю відданий повному та сумлінному дотриманню закону», - сказав він.