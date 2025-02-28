Швейцарія спрощує працевлаштування українських біженців

Федеральна рада Швейцарії оголосила про нові заходи, які покликані спростити працевлаштування громадян України, що втекли від повномасштабної російської агресії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Швейцарська влада заявила, що хоче усунути необхідність для українців, які знайшли роботу в країні, отримувати дозвіл від влади відповідного кантону - який у деяких випадках також є платним.

Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, працевлаштовані люди зі статусом захисту S (такий поширюється на всіх українських біженців) також зможуть в майбутньому змінювати місце проживання, якщо це дозволить їм влаштуватися на роботу в іншому кантоні.

Досі швейцарські кантони дуже суворо ставилися до того, коли українці хотіли змінити місце проживання.

Крім того, безробітні зі статусом захисту S тепер повинні будуть реєструватися в державних агентствах зайнятості Швейцарії та брати участь у заходах з професійної інтеграції або реінтеграції.

Додатково Федеральна рада хоче полегшити вихід на ринок праці громадянам третіх країн, які пройшли навчання у Швейцарії, та почала консультації для зміни відповідного законодавства.

Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2026-го. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

За останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.