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Швейцарія спрощує працевлаштування українських біженців
14:12 28.02.2025 |
Федеральна рада Швейцарії оголосила про нові заходи, які покликані спростити працевлаштування громадян України, що втекли від повномасштабної російської агресії.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Blick.
Швейцарська влада заявила, що хоче усунути необхідність для українців, які знайшли роботу в країні, отримувати дозвіл від влади відповідного кантону - який у деяких випадках також є платним.
Згідно з рішенням Федеральної ради Швейцарії, працевлаштовані люди зі статусом захисту S (такий поширюється на всіх українських біженців) також зможуть в майбутньому змінювати місце проживання, якщо це дозволить їм влаштуватися на роботу в іншому кантоні.
Досі швейцарські кантони дуже суворо ставилися до того, коли українці хотіли змінити місце проживання.
Крім того, безробітні зі статусом захисту S тепер повинні будуть реєструватися в державних агентствах зайнятості Швейцарії та брати участь у заходах з професійної інтеграції або реінтеграції.
Додатково Федеральна рада хоче полегшити вихід на ринок праці громадянам третіх країн, які пройшли навчання у Швейцарії, та почала консультації для зміни відповідного законодавства.
Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року та діятиме щонайменше до 2026-го. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.
За останніми даними, статус захисту S у Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.
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