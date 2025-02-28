Суд у США зупинив масові звільнення держслужбовців

Федеральний суд у Сан-Франциско ввечері у четвер, 27 лютого, зупинив рішення Управління кадрової служби про масові звільнення працівників, які перебувають на випробувальному терміні.

Як постановив окружний суддя США Вільям Алсуп, Управління кадрової служби (Office of Personnel Management, OPM) - незалежна агенція федерального уряду, яка управляє його персоналом, - не має повноважень віддавати накази про звільнення працівників, пише агенція Associated Press. "OPM не має жодних повноважень за жодним законом в історії всесвіту" наймати або звільняти будь-яких працівників, окрім своїх власних, заявив Алсуп.

Втім, рішення суду не означає, що звільнені працівники будуть автоматично поновлені на роботі або що звільнень у майбутньому не буде, зауважує агенція. Наступні слухання у суді з цього питання відбудуться 13 березня.

Обурення профспілок

Позов до суду подали п'ять профспілок і п'ять некомерційних організацій. Він є одним з численних судових позовів, спрямованих проти зусиль адміністрації президента США щодо скорочення федеральної робочої сили, які Трамп назвав роздутими і недбалими.

За оцінками, у федеральних відомствах налічується 200 тисяч працівників на випробувальному терміні - як правило, це працівники, які працюють менше року - у всіх відомствах. У позові наголошується, що державні відомства інформували працівників про те, що наказ про звільнення видало Управління кадрової служби, а причина їхнього звільнення пов'язана з незадовільним виконанням службових обов'язків.

Масові звільнення держслужбовців у США

Нещодавно близько двох мільйонів американських держслужбовців отримали від Управління кадрової служби електронною поштою лист, в якому їх попросили докладно розповісти про трудові досягнення за попередній тиждень. Листи було надіслано невдовзі після того, як мільярдер Ілон Маск, який очолює департамент ефективності уряду (DOGE), заявив, що відмова від відповіді на запит електронною поштою означатиме звільнення. Пізніше Управління управління персоналом заявило, що прохання було добровільним, хоча працівники можуть зіткнутися з подібними вимогами в майбутньому.

Втім, тисячі американських держслужбовців уже звільнені, і майже всі співробітники, які перебували на випробувальному терміні, потрапили під скорочення. Особливо сильно постраждали деякі урядові агентства, як-от Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що відповідає за управління цивільною зарубіжною допомогою та сприяння розвитку.