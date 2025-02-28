Фінансові новини
- |
- 28.02.25
- |
- 13:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Фермери ЄС - проти мит на добрива з Росії та Білорусі
12:30 28.02.2025 |
Найвпливовіше лобістське об'єднання фермерів у Європейському Союзі Copa-Cogeca виступило проти пропозиції Європейської Комісії про введення митних зборів на добрива з Росії та Білорусі. Це випливає з опублікованої в четвер, 27 лютого, заяви організації в Брюсселі.
У Copa-Cogeca наголошують, що європейським фермерам і кооперативам необхідний надійний і постійний торговий потік добрив за конкурентоспроможними цінами, щоб гарантувати сільськогосподарське виробництво.
На думку найбільшого об'єднання аграріїв у ЄС, пропозиція Єврокомісії в її нинішньому вигляді загрожує серйозними економічними збитками сільському господарству вже влітку 2025 року.
"Це питання життєвої важливості для продовольчої безпеки та суверенітету. Також необхідно провести аналіз наслідків (введення мит. - Ред.), оскільки ЄС не може собі дозволити грати у смертельні ігри зі своїм сільським господарством", - йдеться в заяві.
Фермери закликають відкласти на рік набуття чинності пропонованої зміни митних тарифів на добрива з Росії та Білорусі заради адаптації ринку, обмежити сферу застосування цього заходу лише азотними добривами та негайно скасувати ввізні мита на добрива з інших країн за межами ЄС. Вони також наполягають на посиленому моніторингу цін на добрива та запровадженні автоматичних захисних заходів, якщо ціни перевищать контрольні показники.
Виробники добрив у ЄС задоволені
Тим часом організація Fertilizers Europe, що об'єднує найбільші європейські компанії з виробництва добрив, привітала пропозицію Єврокомісії, "як необхідну відповідь на поточні геополітичні та економічні виклики".
На її думку, вкрай важливо, щоб тарифи були негайно встановлені на такому рівні, який фактично зупинить будь-який імпорт з Росії та Білорусі, адже такий крок зменшить залежність ЄС від цих поставок, послабить військову економіку Росії та одночасно підтримає європейських виробників добрив.
У відповідь Copa-Cogeca заявила, що одних імпортних мит недостатньо для підвищення конкурентоспроможності європейського виробництва добрив. "Цього можна домогтися, лише забезпечивши доступ цих компаній до недорогих енергоносіїв і сировини. В іншому випадку те, що Росія і Білорусь зможуть обійти мита ЄС, можливо, перенаправивши експорт через треті країни, - це лише питання часу", - йдеться в заяві.
Пропозиція Єврокомісії щодо мит
28 січня Єврокомісія внесла пропозицію про введення митних зборів на певні азотовмісні добрива з Росії та Білорусі. Якщо її схвалять Європейський парламент і Рада ЄС, то мита будуть запроваджені з 1 липня 2025 року.
Вони, згідно з проєктом, мають становити 50 відсотків на ту аграрну продукцію з РФ, яка досі не обкладалася митами, і від 40 до 45 євро за тонну на різні види добрив, причому ці ставки зростуть до 1 липня 2028 року до відповідно 315 і 430 євро за тонну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Каллас: без включення в переговори Європа не зможе забезпечити виконання мирної угоди
ТОП-НОВИНИ
|Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент
|Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року
|Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
|Трамп «не може повірити», що називав Зеленського диктатором
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фермери ЄС - проти мит на добрива з Росії та Білорусі
|Каллас: без включення в переговори Європа не зможе забезпечити виконання мирної угоди
|У Греції 24-годинний страйк паралізував роботу по всій країні
|Starlink Маска може перехопити контракт Verizon на $2,4 млрд для модернізації управління повітряним рухом США
|Армія США розгорне гіперзвукові ракети LRHW до кінця 2025 року
|Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент
Бізнес
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч