Фермери ЄС - проти мит на добрива з Росії та Білорусі

Найвпливовіше лобістське об'єднання фермерів у Європейському Союзі Copa-Cogeca виступило проти пропозиції Європейської Комісії про введення митних зборів на добрива з Росії та Білорусі. Це випливає з опублікованої в четвер, 27 лютого, заяви організації в Брюсселі.

У Copa-Cogeca наголошують, що європейським фермерам і кооперативам необхідний надійний і постійний торговий потік добрив за конкурентоспроможними цінами, щоб гарантувати сільськогосподарське виробництво.

На думку найбільшого об'єднання аграріїв у ЄС, пропозиція Єврокомісії в її нинішньому вигляді загрожує серйозними економічними збитками сільському господарству вже влітку 2025 року.

"Це питання життєвої важливості для продовольчої безпеки та суверенітету. Також необхідно провести аналіз наслідків (введення мит. - Ред.), оскільки ЄС не може собі дозволити грати у смертельні ігри зі своїм сільським господарством", - йдеться в заяві.

Фермери закликають відкласти на рік набуття чинності пропонованої зміни митних тарифів на добрива з Росії та Білорусі заради адаптації ринку, обмежити сферу застосування цього заходу лише азотними добривами та негайно скасувати ввізні мита на добрива з інших країн за межами ЄС. Вони також наполягають на посиленому моніторингу цін на добрива та запровадженні автоматичних захисних заходів, якщо ціни перевищать контрольні показники.

Виробники добрив у ЄС задоволені

Тим часом організація Fertilizers Europe, що об'єднує найбільші європейські компанії з виробництва добрив, привітала пропозицію Єврокомісії, "як необхідну відповідь на поточні геополітичні та економічні виклики".

На її думку, вкрай важливо, щоб тарифи були негайно встановлені на такому рівні, який фактично зупинить будь-який імпорт з Росії та Білорусі, адже такий крок зменшить залежність ЄС від цих поставок, послабить військову економіку Росії та одночасно підтримає європейських виробників добрив.

У відповідь Copa-Cogeca заявила, що одних імпортних мит недостатньо для підвищення конкурентоспроможності європейського виробництва добрив. "Цього можна домогтися, лише забезпечивши доступ цих компаній до недорогих енергоносіїв і сировини. В іншому випадку те, що Росія і Білорусь зможуть обійти мита ЄС, можливо, перенаправивши експорт через треті країни, - це лише питання часу", - йдеться в заяві.

Пропозиція Єврокомісії щодо мит

28 січня Єврокомісія внесла пропозицію про введення митних зборів на певні азотовмісні добрива з Росії та Білорусі. Якщо її схвалять Європейський парламент і Рада ЄС, то мита будуть запроваджені з 1 липня 2025 року.

Вони, згідно з проєктом, мають становити 50 відсотків на ту аграрну продукцію з РФ, яка досі не обкладалася митами, і від 40 до 45 євро за тонну на різні види добрив, причому ці ставки зростуть до 1 липня 2028 року до відповідно 315 і 430 євро за тонну.