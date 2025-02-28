Starlink Маска може перехопити контракт Verizon на $2,4 млрд для модернізації управління повітряним рухом США

Поки Ілон Маск намагається "оптимізувати" федеральну бюрократію під приводом підвищення ефективності, його компанія Starlink, схоже, може отримати багатомільярдний державний контракт, який раніше належав Verizon. Про це пише The Verge.

За даними The Washington Post, Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розглядає можливість скасування контракту на 2,4 мільярда доларів, який передбачав оновлення системи зв'язку для управління авіапростором США, і передати його дочірній компанії SpaceX. Інформацію також підтвердили Bloomberg і Associated Press.

Деталі цього процесу залишаються незрозумілими. FAA може як розподілити частину робіт між Starlink і Verizon, так і повністю передати контракт компанії Маска. У будь-якому випадку очікується хвиля звинувачень у протекціонізмі, конфлікті інтересів і корупційних зв'язках.

Протягом останніх днів Маск активно ставить під сумнів ефективність системи Verizon, стверджуючи без доказів, що вона "не працює" і "ставить під загрозу безпеку авіапасажирів". Він написав у X, що система Verizon "швидко виходить з ладу" і що за оцінками FAA, катастрофічний збій може статися "за кілька місяців". Він також заявив, що термінали Starlink будуть надані "БЕЗПЛАТНО для платників податків в екстреному порядку, щоб відновити зв'язок авіадиспетчерів".

Цей сценарій виглядає знайомо: Маск пише про FAA у X, і згодом його заяви стають реальністю. Наприклад, після того, як FAA оштрафувало SpaceX за порушення правил запусків, Маск вимагав відставки адміністратора агентства Майкла Вітакера. У результаті Вітакер подав у відставку в день інавгурації Дональда Трампа.

Останніми тижнями команда SpaceX працює всередині FAA, допомагаючи модернізувати технологічну інфраструктуру агентства. Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що компанії доручено створити "нову, кращу, сучасну та безпечнішу систему". За даними The Washington Post, кілька співробітників SpaceX навіть отримали офіційні корпоративні електронні адреси FAA. Один із них опублікував фото команди у X із підписом: "Працюємо над покращенням безпеки національного авіапростору".

Очікувалося, що наступного місяця FAA розпочне виплати за контрактом з Verizon. Але команда SpaceX рекомендувала передати контракт Starlink. При цьому формальний процес анулювання одного контракту і передання іншого, схоже, не був дотриманий. Деякі високопосадовці FAA відмовилися підписувати угоду, і команда Маска, як повідомляється, звернулася за підтримкою до команди Трампа.