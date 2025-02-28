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Армія США розгорне гіперзвукові ракети LRHW до кінця 2025 року
10:23 28.02.2025 |
Після затримок у випробуваннях армія США планує розмістити першу одиницю гіперзвукової зброї великої дальності (LRHW) до кінця 2025 фінансового року.
Армія США мала намір передати гіперзвукові ракети Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) 1-й багатопрофільній оперативній групі ще у 2023 році, однак випробування затрималися через складнощі з пусковим процесом.
Після успішного тестування в травні 2024 року на Гаваях та додаткового випробування у грудні на мисі Канаверал, програма отримала «зелене світло» для розміщення зброї. LRHW буде запускатися з мобільних платформ, а її військово-морський аналог Conventional Prompt Strike планують встановлювати на кораблі.
Гіперзвукові ракети можуть летіти зі швидкістю понад 5 Махів (близько 6 174 км/год), маневруючи на різних висотах, що ускладнює їх перехоплення. Основний бойовий модуль, Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), розробляється спільно армією і флотом.
Lockheed Martin виступає системним інтегратором армійських гіперзвукових комплексів, а Leidos Dynetics відповідає за створення промислової бази для виробництва C-HGB.
Попри затримки, армійські представники наголошують, що розробка ракет зазвичай триває 10 років, тоді як програма LRHW досягла стадії розгортання менш ніж за шість. Якщо брати ширший контекст, то США насамперед ведуть змагання з Китаєм та Росією за створення систем захисту від гіперзвукових ракет.
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