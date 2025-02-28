Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стали відомі деталі візиту Зеленського у США

 

Візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів 28 лютого почнеться із зустрічі з сенаторами, після чого він поїде на зустріч з Дональдом Трампом.

Про це "Європейській правді" повідомили в Офісі президента України.

Програма візиту розпочнеться з ранкової зустрічі Зеленського із сенаторами США.

Після того він вирушить до Білого дому на зустріч з президентом США Дональдом Трампом, що розпочнеться близько 11:00 за Вашингтоном (18:00 за Києвом) в Овальному кабінеті. Перед зустріччю передбачені короткі заяви для ЗМІ.

На 13:00 за Вашингтоном заплановані заяви обох президентів для ЗМІ та спільна пресконференція.

Перед тим відбудеться підписання так званої "угоди про надра" - Двосторонньої угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови.

Далі Володимир Зеленський вирушить до Інституту Хадсона, а ввечері зустрінеться з представниками української громади в Українському домі.

У четвер 27 лютого, напередодні зустрічі, Дональд Трамп висловив здивування тим, що раніше кілька разів назвав Володимира Зеленського диктатором.

Також він заявив, що довго знає правителя Росії Владіміра Путіна і не вірить, що той порушить мирну угоду про припинення російсько-української війни, коли вона буде укладена.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5140
  0,1250
 0,30
EUR
 1
 43,4942
  0,1310
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес