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АНАЛІТИКА

Макрон закликав Європу відкинути «щасливу васальну залежність» від США

 

Президент Франції Емманюель підтвердив свій меседж до європейців, закликавши їх "знову відкрити смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Перебуваючи з дводенним державним візитом у Португалії, Емманюель Макрон у четвер закликав європейців бути "більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли" і відмовитися від "щасливої васальної залежності" від Сполучених Штатів у той час, коли по обидва боки Атлантики прискорюються переговори щодо України.

Ця офіційна поїздка в Португалію, перша поїздка глави французької держави за більш ніж чверть століття, мала на меті, за словами Єлисейського палацу "відзначити глибину і щільність зв'язків" між двома країнами.

Макрон, однак, скористався нагодою, щоб донести своє послання до європейців, закликавши їх "знову відкрити смак до ризику, амбіцій і влади" перед обличчям непередбачуваності Сполучених Штатів Дональда Трампа, як у питанні України, так і митних зборів.

"Я бачу багато людей в нашій Європі, які кажуть: "Ми повинні бути милими з американцями, це пройде, ми повинні прогнути спину", - заявив він наприкінці дня під час зустрічі в стартап-інкубаторі на тему інновацій та штучного інтелекту.

Але "відповідь не в покорі" і "я не за щасливу васалізацію", додав він.

Навпаки, "європейці можуть бути переконані в одному: вони повинні бути єдиними і сильними як ніколи", а для цього "ми абсолютно точно повинні зробити дуже глибокий вибір (...) в технологічних, промислових (і) оборонних питаннях", - заявив він.

Однак візит Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю для укладення угоди про розробку українських корисних копалин "є дуже хорошою справою", сказав глава французької держави, який сам здійснив поїздку до Білого дому в понеділок.

"Я намагався пояснити важливість" України та її "екзистенційну боротьбу" за "суверенітет" і "безпеку європейців", згадав він.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру також привітав свого гостя "за його видатну роботу на міжнародній арені, спрямовану на вжиття позитивних заходів на користь миру в Україні", а також "в інших географічних регіонах з метою стабілізації конфліктів".

Як повідомлялося, французький президент Емманюель Макрон сподівається, що переконав свого американського візаві Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї.

Нагадаємо, що під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном 24 лютого президент США Трамп підтримав розміщення європейських військ для стеження за потенційним "припиненням вогню" в Україні та допустив, що США можуть надати їм певну підтримку.

За даними ЗМІ, Трамп не дав французькому президенту Макрону конкретних зобовʼязань із підтримки європейського контингенту.
Ключові теги: Франція, ЄС
 

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