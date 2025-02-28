У Держдепі розповіли про зустріч з росіянами у Туреччині

У Держдепі заявили, що за результатами зустрічі з представниками РФ у Стамбулі сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи дипломатичних місій обох країн.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Держдепу.

У Держдепі повідомили, що стамбульська зустріч була присвячена роботі дипломатичних місій США і Росії.

Делегацію США очолювала Соната Коултер, заступник помічника держсекретаря США у справах Росії та Центральної Європи, а російську делегацію - директор Північноатлантичного департаменту МЗС РФ, посол Александр Дарчієв.

"Сполучені Штати висловили занепокоєння щодо доступу до банківських та контрактних послуг, а також щодо необхідності забезпечення стабільного та сталого кадрового складу посольства США в Москві. У ході конструктивних дискусій обидві сторони визначили конкретні початкові кроки для стабілізації роботи двосторонніх місій у цих сферах", - йдеться у повідомленні.

Заступник помічника держсекретаря США Коултер та посол Дарчієв домовилися провести наступну зустріч з цих питань найближчим часом, дата, місце та склад учасників якої будуть визначені додатково.

Раніше глава Кремля Владімір Путін розхвалив адміністрацію Дональда Трампа за "прагматизм" і "реальний погляд на речі", відзначаючи, що перші контакти з представниками США вселяють "певні сподівання".

Переговори у Стамбулі відбулися у продовження зустрічі делегацій США і Росії 18 лютого у Саудівській Аравії, що пройшла тоді без участі представників України.

Після перемовин в Ер-Ріяді у Держдепі США повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.