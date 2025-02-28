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АНАЛІТИКА

Трюдо обіцяє «негайну і дуже сильну» відповідь на тарифи США

 

Канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо підтвердив наміри Канади відповісти на тарифи з боку США після того, як Дональд Трамп оголосив про їхнє запровадження 4 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Трюдо заявив, що найперше завдання уряду Канади полягає в тому, аби відвернути "невиправдані тарифи" США, але готується завдати удару у відповідь Трампу, якщо вони все ж будуть накладені.

"Канада дасть негайну і надзвичайно сильну відповідь, як і очікують канадці", - сказав премʼєр.

Очікується, що Канада відновить свій план дій у відповідь на дії Трампа, запровадивши мита на американські товари на суму 150 мільярдів доларів, щойно тарифи, якими погрожував президент США, набудуть чинності.

"Якщо тарифи будуть введені, це буде важко для канадців і канадського бізнесу - це також буде важко для американців і американського бізнесу, і це те, що ми намагаємося донести через південний кордон за кожної нагоди", - наголосив Трюдо.

Трамп раніше підтвердив, що має намір продовжити реалізацію своїх планів щодо запровадження 25-відсоткових тарифів на всі канадські та мексиканські товари з 4 березня.

Спочатку планувалося, що мита набудуть чинності 4 лютого, але Трамп відклав їх на 30 днів після телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо і президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум.

Обидві країни заявили, що введуть заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу.
Ключові теги: США, Канада
 

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