Фінансові новини
- |
- 28.02.25
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: республіканці у Сенаті стурбовані підходом Маска до скорочення витрат і звільнень
23:42 27.02.2025 |
Сенатори-республіканці у розмові з керівницею апарату Білого дому нібито повідомили про свою стурбованість агресивним підходом мільярдера Ілона Маска, якого Трамп залучив до ухвалення рішень, у питаннях заморозки фінансування та звільнення держслужбовців.
Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".
За словами джерел, на приватній зустрічі з керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз низка сенаторів-республіканців розповіли про свою стурбованість через нестачу прозорості щодо того, що Ілон Маск і його команда роблять у федеральних відомствах.
Серед іншого, вони навели приклад зі скороченням у Міністерстві у справах ветеранів, де звільнили 1400 працівників, та зазначили, що у Маска не відреагували на їхні запити.
Сенаторка Сьюзан Колінз заявила, що дії Маскового Департаменту з урядової ефективності DOGE "щодня генерують несподіванки", та що було б добре, якби натомість міністрам дали можливість проаналізувати стан справ у своїх відомствах і ухвалити "хірургічні, стратегічні рішення" щодо того, що і кого варто скоротити, після чого узгодити це з Конгресом.
Ще один з присутніх сенаторів навів приклади з тим, як "турборішення" команди Маска створювали великі проблеми для звичайних людей, після чого від них "не було відповіді".
За підсумками розмови Вайлз нібито взяла до уваги почуте і закликала сенаторів повідомляти їй про проблемні ситуації, та визнала, що Білий дім і відомства мають координувати свої кроки з Конгресом щодо різних питань.
Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун у коментарях ЗМІ у четвер прямо закликав Маска ставитися з повагою до федеральних держпрацівників.
"Думаю, у будь-якому процесі, коли намагаються підвищити ефективність і коли це включає скорочення, це потрібно робити з повагою (...) до людей, яких це стосується", - зазначив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
|Трамп «не може повірити», що називав Зеленського диктатором
|Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Трюдо обіцяє «негайну і дуже сильну» відповідь на тарифи США
|Трамп вважає, що британські війська в Україні «про себе подбають»
|Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року
|Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
|ЗМІ: республіканці у Сенаті стурбовані підходом Маска до скорочення витрат і звільнень
|Трамп «не може повірити», що називав Зеленського диктатором
|Туреччина майже вчетверо скоротила імпорт російської нафти після санкцій США
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент