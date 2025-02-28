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АНАЛІТИКА

ЗМІ: республіканці у Сенаті стурбовані підходом Маска до скорочення витрат і звільнень

 

Сенатори-республіканці у розмові з керівницею апарату Білого дому нібито повідомили про свою стурбованість агресивним підходом мільярдера Ілона Маска, якого Трамп залучив до ухвалення рішень, у питаннях заморозки фінансування та звільнення держслужбовців.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

За словами джерел, на приватній зустрічі з керівницею апарату Білого дому Сьюзі Вайлз низка сенаторів-республіканців розповіли про свою стурбованість через нестачу прозорості щодо того, що Ілон Маск і його команда роблять у федеральних відомствах.

Серед іншого, вони навели приклад зі скороченням у Міністерстві у справах ветеранів, де звільнили 1400 працівників, та зазначили, що у Маска не відреагували на їхні запити.

Сенаторка Сьюзан Колінз заявила, що дії Маскового Департаменту з урядової ефективності DOGE "щодня генерують несподіванки", та що було б добре, якби натомість міністрам дали можливість проаналізувати стан справ у своїх відомствах і ухвалити "хірургічні, стратегічні рішення" щодо того, що і кого варто скоротити, після чого узгодити це з Конгресом.

Ще один з присутніх сенаторів навів приклади з тим, як "турборішення" команди Маска створювали великі проблеми для звичайних людей, після чого від них "не було відповіді".

За підсумками розмови Вайлз нібито взяла до уваги почуте і закликала сенаторів повідомляти їй про проблемні ситуації, та визнала, що Білий дім і відомства мають координувати свої кроки з Конгресом щодо різних питань.

Лідер республіканської більшості у Сенаті Джон Тун у коментарях ЗМІ у четвер прямо закликав Маска ставитися з повагою до федеральних держпрацівників.

"Думаю, у будь-якому процесі, коли намагаються підвищити ефективність і коли це включає скорочення, це потрібно робити з повагою (...) до людей, яких це стосується", - зазначив він.

Ключові теги: США
 

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