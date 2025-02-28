Туреччина майже вчетверо скоротила імпорт російської нафти після санкцій США

Туреччина майже вчетверо зменшила закупівлю російської нафти після посилення санкцій США Джо Байденом. Про це пише The Moscow Times із посиланням на закриті дані Reuters.

У лютому відвантаження російської марки Urals із портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ до Туреччини впали до 0,42 млн тонн, тоді як у січні цей показник становив 1,56 млн тонн. Це стало найнижчим рівнем експорту з грудня 2022 року.

Основний турецький нафтопереробний завод Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras) повністю припинив закупівлю Urals, вимагаючи відповідності санкційним обмеженням, зокрема дотримання граничної ціни в 60 доларів за барель.

На тлі скорочення постачання з Росії турецькі НПЗ збільшують закупівлі нафти з Африки. У лютому імпорт лівійських сортів Es Sider та Amna зріс до 0,36 млн тонн - у чотири рази більше, ніж у січні (80 000 тонн). Постачання нігерійської Forcados Blend досягли 0,26 млн тонн, що стало рекордом із 2020 року.

Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів. За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з Росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.