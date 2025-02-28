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Туреччина майже вчетверо скоротила імпорт російської нафти після санкцій США
23:33 27.02.2025 |
Туреччина майже вчетверо зменшила закупівлю російської нафти після посилення санкцій США Джо Байденом. Про це пише The Moscow Times із посиланням на закриті дані Reuters.
У лютому відвантаження російської марки Urals із портів Приморськ, Усть-Луга та Новоросійськ до Туреччини впали до 0,42 млн тонн, тоді як у січні цей показник становив 1,56 млн тонн. Це стало найнижчим рівнем експорту з грудня 2022 року.
Основний турецький нафтопереробний завод Turkiye Petrol Rafinerileri (Tupras) повністю припинив закупівлю Urals, вимагаючи відповідності санкційним обмеженням, зокрема дотримання граничної ціни в 60 доларів за барель.
На тлі скорочення постачання з Росії турецькі НПЗ збільшують закупівлі нафти з Африки. У лютому імпорт лівійських сортів Es Sider та Amna зріс до 0,36 млн тонн - у чотири рази більше, ніж у січні (80 000 тонн). Постачання нігерійської Forcados Blend досягли 0,26 млн тонн, що стало рекордом із 2020 року.
Росія стала найбільшим постачальником нафти до Туреччини після вторгнення в Україну у 2022 році, на її частку припадає 65% імпорту сирої нафти та нафтопродуктів. За перші 11 місяців 2024 року Туреччина імпортувала з Росії близько 29,1 млн тонн нафтопродуктів.
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