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АНАЛІТИКА

ЄС прагне тісніше співпрацювати з Туреччиною щодо пошуку миру в Україні - Кошта

 

Європейський Союз високо цінує Туреччину як впливового міжнародного партнера і розраховує на тісну співпрацю з нею у розв'язанні глобальних проблем, включно з пошуком тривалого й справедливого миру в Україні.

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта написав у соцмережі Х за результатами телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Укрінформ.

«Туреччина є стратегічним партнером, країною-кандидатом на вступ до ЄС і союзником по НАТО. Ми сподіваємося надалі зміцнювати наші відносини. У ці складні часи ми цінуємо роль Туреччини як важливого глобального та регіонального актора й сподіваємося працювати разом для забезпечення тривалого миру в Україні та підтримки інклюзивного та демократичного переходу в Сирії», - написав очільник Євроради.

Він зазначив, що під час розмови з президентом Туреччини висловив повну підтримку зусиллям Генерального секретаря ООН у переговорах щодо врегулювання навколо Кіпру.
 

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