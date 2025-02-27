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ЄС прагне тісніше співпрацювати з Туреччиною щодо пошуку миру в Україні - Кошта
23:28 27.02.2025 |
Європейський Союз високо цінує Туреччину як впливового міжнародного партнера і розраховує на тісну співпрацю з нею у розв'язанні глобальних проблем, включно з пошуком тривалого й справедливого миру в Україні.
Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта написав у соцмережі Х за результатами телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє Укрінформ.
«Туреччина є стратегічним партнером, країною-кандидатом на вступ до ЄС і союзником по НАТО. Ми сподіваємося надалі зміцнювати наші відносини. У ці складні часи ми цінуємо роль Туреччини як важливого глобального та регіонального актора й сподіваємося працювати разом для забезпечення тривалого миру в Україні та підтримки інклюзивного та демократичного переходу в Сирії», - написав очільник Євроради.
Він зазначив, що під час розмови з президентом Туреччини висловив повну підтримку зусиллям Генерального секретаря ООН у переговорах щодо врегулювання навколо Кіпру.
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