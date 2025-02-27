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Рютте заявив, що НАТО готує «додаткові мільярди» допомоги Україні
23:04 27.02.2025 |
НАТО готує нову допомогу Україні. Мова йде про "додаткові мільярди".
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте після розмови з президентом США Дональдом Трампом, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter (Х).
За його словами, США і НАТО стають сильнішими і члени НАТО швидко рухаються до збільшення інвестицій в оборону.
"Оголошено про значні збільшення та інші на черзі. Щодо України члени Альянсу готують додаткові мільярди допомоги та внески на гарантії безпеки", - зазначив він.
Допомога Україні від НАТО
Альянс допомагає Україні в боротьбі проти російської агресії. Ще в середині 2024 року НАТО пообіцяло допомогу Україні на 40 млрд євро у 2025-му.
Крім того, не виключалося, що у 2025 році Україна може отримати додаткову допомогу від НАТО. На це погодилися багато країн-членів Альянсу.
Уточнимо, що президент США раніше назвав членство України в НАТО "непрактичним", а буквально нещодавно Трамп порадив Україні "забути про НАТО".
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