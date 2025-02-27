Верховний суд США дозволив призупинити іноземну допомогу на час розслідування

Верховний суд США тимчасово дозволив адміністрації президента Дональда Трампа призупинити надання фінансової допомоги іноземним державам на суму 2 млрд доларів.

Як передає Укрінформ з посиланням на CNN, голова Верховного суду Джон Робертс призупинив у середу дію постанови окружного судді Вашингтона Аміра Алі, яка зобов'язувала адміністрацію виплатити кошти, виділені Конгресом на іноземну допомогу, підрядникам і одержувачам грантів.

Раніше суддя окружного судді Вашингтона видав тимчасовий наказ, що вимагає, аби ці гроші продовжували надходити як іноземна допомога, поки розглядається справа, встановивши крайній термін виплати до 23:59 вечора середи.

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного Суду пізно ввечері в середу - лише за кілька годин до закінчення цього терміну. У своєму клопотанні вона повідомила, що ухвалила остаточні рішення щодо припинення дії більшості контрактів і грантів з надання іноземної допомоги США і, крім того, не може вкластися у встановлений судом термін.

Повідомляється, що відстрочка дасть Верховному Суду США додатковий час для розгляду письмових аргументів у справі, аби остаточно скасувати ухвалу окружного суду або залишити її в силі.

Робертс зажадав відповіді від позивачів - організацій, які укладають контракти або отримують гранти від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) й Держдепартаменту - до полудня п'ятниці.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа оголосила про скасування більш як 90% контрактів USAID з надання допомоги зарубіжним країнам.

Суперечка про фінансування допомоги зарубіжним країнам почалася через судові позови, подані організаціями, які нею займаються, про те, що заморожування іноземної допомоги є незаконним.