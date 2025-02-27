Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Туреччина розпочинає виробництво танків Altay T1 і вже має плани на модифікацію T2
17:43 27.02.2025 |
Перші танки Altay у версії T1 зійдуть з конвеєра цього року, після чого промисловість розпочне підготовку до виробництва перспективної модифікації T2.
Турецька компанія BMC завершує будівництво нового бронетанкового заводу в Анкарі площею 50 тис. м², де буде запущено лінію з виробництва танків. У перспективі нові потужності нададуть можливість випускати до восьми машин на місяць.
Згідно з графіком, у 2025 році завод випустить три танки Altay T1, у 2026-му - 11, у 2027-му - 41, а у 2028-му - ще 30, що загалом складе 85 машин. До виробництва залучено понад 600 компаній, зокрема ASELSAN, ROKETSAN та HAVELSAN, які забезпечать системи зв'язку, оптику, засоби наведення та ураження.
Голова Defence Industries Халук Гьоргюн заявив, що у танках використовуватимуть власну трансмісію та двигун BATU потужністю 1500 кінських сил, розроблений у Туреччині, замість південнокорейських аналогів.
Після завершення виробництва базових танків T1 завод почне випуск 165 одиниць модифікації Altay T2, яка отримає покращену вогневу міць та захищеність.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський обговорив із прем'єром Ірландії кроки для закінчення війни
|Туреччина розпочинає виробництво танків Altay T1 і вже має плани на модифікацію T2
|ЗМІ: Туреччина відкрита до відправлення військового контингенту в Україну
|Україна та ЄК розглядають три сценарії політики агроторгівлі після завершення АТЗ
|Угорщина планує обмежити прибутки бізнесу, щоб стримати зростання цін на продукти
|У Данії через Трампа почнуть маркувати зірочкою товари з Європи: попросили покупці
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент