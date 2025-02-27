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АНАЛІТИКА

Туреччина розпочинає виробництво танків Altay T1 і вже має плани на модифікацію T2

Туреччина розпочинає виробництво танків Altay T1 і вже має плани на модифікацію T2

 

Перші танки Altay у версії T1 зійдуть з конвеєра цього року, після чого промисловість розпочне підготовку до виробництва перспективної модифікації T2.

Турецька компанія BMC завершує будівництво нового бронетанкового заводу в Анкарі площею 50 тис. м², де буде запущено лінію з виробництва танків. У перспективі нові потужності нададуть можливість випускати до восьми машин на місяць.

Згідно з графіком, у 2025 році завод випустить три танки Altay T1, у 2026-му - 11, у 2027-му - 41, а у 2028-му - ще 30, що загалом складе 85 машин. До виробництва залучено понад 600 компаній, зокрема ASELSAN, ROKETSAN та HAVELSAN, які забезпечать системи зв'язку, оптику, засоби наведення та ураження.

Туреччина розпочинає виробництво танків Altay T1 і вже має плани на модифікацію T2

 

Голова Defence Industries Халук Гьоргюн заявив, що у танках використовуватимуть власну трансмісію та двигун BATU потужністю 1500 кінських сил, розроблений у Туреччині, замість південнокорейських аналогів.

Після завершення виробництва базових танків T1 завод почне випуск 165 одиниць модифікації Altay T2, яка отримає покращену вогневу міць та захищеність.
За матеріалами: gagadget.com
 

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