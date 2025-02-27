Туреччина розпочинає виробництво танків Altay T1 і вже має плани на модифікацію T2

Перші танки Altay у версії T1 зійдуть з конвеєра цього року, після чого промисловість розпочне підготовку до виробництва перспективної модифікації T2.

Турецька компанія BMC завершує будівництво нового бронетанкового заводу в Анкарі площею 50 тис. м², де буде запущено лінію з виробництва танків. У перспективі нові потужності нададуть можливість випускати до восьми машин на місяць.

Згідно з графіком, у 2025 році завод випустить три танки Altay T1, у 2026-му - 11, у 2027-му - 41, а у 2028-му - ще 30, що загалом складе 85 машин. До виробництва залучено понад 600 компаній, зокрема ASELSAN, ROKETSAN та HAVELSAN, які забезпечать системи зв'язку, оптику, засоби наведення та ураження.

Голова Defence Industries Халук Гьоргюн заявив, що у танках використовуватимуть власну трансмісію та двигун BATU потужністю 1500 кінських сил, розроблений у Туреччині, замість південнокорейських аналогів.

Після завершення виробництва базових танків T1 завод почне випуск 165 одиниць модифікації Altay T2, яка отримає покращену вогневу міць та захищеність.