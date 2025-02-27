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Угорщина планує обмежити прибутки бізнесу, щоб стримати зростання цін на продукти
16:33 27.02.2025 |
Угорщина планує запровадити обмеження прибутку для бізнесу, щоб стримати стрімке зростання цін на харчові продукти. Про це заявив міністр Кабінету міністрів країни Гергей Гуляш, пише Bloomberg.
Гуляш додав, що обмеження прибутку роздрібних торговців є першим кроком, який може призвести до повторного запровадження граничних цін на основні харчові продукти.
Зростання цін на харчові продукти призвело до відновлення інфляції в Угорщині за рік до вирішальних виборів.
Річна інфляція в Угорщині в січні 2025 року зросла до 13-місячного максимуму в 5,5%.
Ці події поглибили кризу вартості життя, яка підірвала підтримку керівної партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, що відбудуться у другому кварталі 2026 року.
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