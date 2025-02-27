У Данії через Трампа почнуть маркувати зірочкою товари з Європи: попросили покупці

Данська компанія Salling Group, найбільший ритейлер країни, вирішила додати чорну зірочку на електронних цінниках, щоб допомогти споживачам, які хочуть обирати європейські товари. Це рішення відображає посилення торговельної напруженості у відносинах між США під керівництвом Дональда Трампа та іншими країнами, пише The Guardian.

Андерс Хаг, генеральний директор Salling Group, пояснив у пості в соціальній мережі LinkedIn, що компанія "нещодавно отримала багато запитів від клієнтів, які хочуть купувати продукти європейських брендів".

Тому, починаючи з березня, на електронних цінниках у мережах Bilka, føtex та Netto з'явиться маленька чорна зірочка поруч із продуктами, що належать європейським компаніям.

Хаг підкреслив, що компанія продовжуватиме пропонувати бренди з усього світу і вибір завжди залишатиметься за покупцями, але нова функція допоможе тим, хто бажає обирати саме європейські бренди.

Данський телеканал TV 2 пише, що ініціатива групи Salling добре сприймається клієнтами.

"Я дійшов до того, що волів би уникати американських товарів", - сказав один із покупців, вказавши на дії Дональда Трампа як причину.

"Америка, Дональд Трамп та Ілон Маск геть збожеволіли, вони грубо дратують нас усіма можливими способами. Тож геть американські товари", - цитує телеканал іншого співрозмовника.