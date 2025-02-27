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У Данії через Трампа почнуть маркувати зірочкою товари з Європи: попросили покупці
16:24 27.02.2025 |
Данська компанія Salling Group, найбільший ритейлер країни, вирішила додати чорну зірочку на електронних цінниках, щоб допомогти споживачам, які хочуть обирати європейські товари. Це рішення відображає посилення торговельної напруженості у відносинах між США під керівництвом Дональда Трампа та іншими країнами, пише The Guardian.
Андерс Хаг, генеральний директор Salling Group, пояснив у пості в соціальній мережі LinkedIn, що компанія "нещодавно отримала багато запитів від клієнтів, які хочуть купувати продукти європейських брендів".
Тому, починаючи з березня, на електронних цінниках у мережах Bilka, føtex та Netto з'явиться маленька чорна зірочка поруч із продуктами, що належать європейським компаніям.
Хаг підкреслив, що компанія продовжуватиме пропонувати бренди з усього світу і вибір завжди залишатиметься за покупцями, але нова функція допоможе тим, хто бажає обирати саме європейські бренди.
Данський телеканал TV 2 пише, що ініціатива групи Salling добре сприймається клієнтами.
"Я дійшов до того, що волів би уникати американських товарів", - сказав один із покупців, вказавши на дії Дональда Трампа як причину.
"Америка, Дональд Трамп та Ілон Маск геть збожеволіли, вони грубо дратують нас усіма можливими способами. Тож геть американські товари", - цитує телеканал іншого співрозмовника.
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