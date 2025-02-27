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Адміністрація Трампа відтермінувала санкції проти сербської енергетичної компанії
14:22 27.02.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа відклала на місяць санкції проти сербської нафтової компанії NIS, мажоритарним власником якої є російські компанії і яка управляє єдиним в країні нафтопереробним заводом.
Про це повідомив сербський президент Александар Вучич у своєму Instagram, пише "Європейська правда".
Він опублікував витяг із листа Мінфіну США про відкладення санкцій щодо NIS до 28 березня.
"Ми отримали додаткові 30 днів для нафтової промисловості Сербії. Хороші новини для громадян Сербії", - написав Вучич у своєму Instagram-акаунті.
Сполучені Штати запровадили санкції проти російського нафтового сектору 10 січня і дали російській нафтовій компанії "Газпром нефть" час до ранку четверга, щоб вийти з власності NIS.
Сербія попросила Департамент контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США відкласти застосування санкцій проти NIS щонайменше на 90 днів.
Російська державна компанія "Газпром нефть" та її материнська компанія "Газпром" володіли 56,15% акцій NIS з 2008 року.
В лютому "Газпром нефть" зменшила свою частку в NIS до 44,85%.
NIS забезпечує близько 80% внутрішнього роздрібного ринку сирою нафтою і газопродуктами. У разі введення санкцій вона не зможе імпортувати сиру нафту через хорватського оператора Janaf.
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