Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість німців відкидають заборону «Альтернативи для Німеччини»

 


Згідно з опитуванням, більшість німців досить скептично ставляться до ідеї заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Такими є дані флешопитування, проведеного на замовлення RTL та ntv, передає "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

В опитуванні переважна більшість респондентів заявила, що всі інші партії повинні виключити можливість створення коаліції з "АдН" на федеральному рівні. Однак вони не підтримують заборону партії.

41% респондентів висловився за заборону "АдН", тоді як 52% - проти.

На питання, чи може "АдН" також отримати підтримку на заході країни, думки респондентів розділилися. 44 відсотки вважають, що через кілька років у Західній Німеччині можуть бути подібні результати. 49 відсотків респондентів вважають це малоймовірним.

На федеральних виборах "АдН" стала другою за силою партією. Партія отримала значний приріст, особливо на сході Німеччини - у всіх п'яти східнонімецьких землях "АдН" стала найсильнішою партією.

Згідно з опитуванням, переважна більшість - 69% респондентів - вважають правильним, що всі інші партії виключають можливість створення коаліції з "АдН" на федеральному рівні. 28% респондентів вважають, що це неправильно - особливо прихильники "АдН" і більшість виборців Альянсу Сари Вагенкнехт. Прихильники Вільної демократичної партії розділилися в цьому питанні.

Що стосується коаліції з "АдН" на земельному рівні, то переважна більшість (63%) також проти цього.

Під час флешопитування було опитано 1 015 осіб у Німеччині. Статистична похибка становила плюс-мінус три відсоткові пункти.

Нагадаємо, кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив у вівторок, 25 лютого, що почав переговори про коаліцію із соціал-демократами.

Також Мерц надіслав у канцелярію чинного канцлера Олафа Шольца "меморандум про взаєморозуміння" з вимогою узгоджувати з ним рішення у перехідний період перед зміною уряду.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6390
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 43,6252
  0,1640
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес