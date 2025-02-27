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Більшість німців відкидають заборону «Альтернативи для Німеччини»
14:14 27.02.2025 |
Згідно з опитуванням, більшість німців досить скептично ставляться до ідеї заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").
Такими є дані флешопитування, проведеного на замовлення RTL та ntv, передає "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.
В опитуванні переважна більшість респондентів заявила, що всі інші партії повинні виключити можливість створення коаліції з "АдН" на федеральному рівні. Однак вони не підтримують заборону партії.
41% респондентів висловився за заборону "АдН", тоді як 52% - проти.
На питання, чи може "АдН" також отримати підтримку на заході країни, думки респондентів розділилися. 44 відсотки вважають, що через кілька років у Західній Німеччині можуть бути подібні результати. 49 відсотків респондентів вважають це малоймовірним.
На федеральних виборах "АдН" стала другою за силою партією. Партія отримала значний приріст, особливо на сході Німеччини - у всіх п'яти східнонімецьких землях "АдН" стала найсильнішою партією.
Згідно з опитуванням, переважна більшість - 69% респондентів - вважають правильним, що всі інші партії виключають можливість створення коаліції з "АдН" на федеральному рівні. 28% респондентів вважають, що це неправильно - особливо прихильники "АдН" і більшість виборців Альянсу Сари Вагенкнехт. Прихильники Вільної демократичної партії розділилися в цьому питанні.
Що стосується коаліції з "АдН" на земельному рівні, то переважна більшість (63%) також проти цього.
Під час флешопитування було опитано 1 015 осіб у Німеччині. Статистична похибка становила плюс-мінус три відсоткові пункти.
Нагадаємо, кандидат у канцлери блоку-переможця парламентських виборів у Німеччині ХДС/ХСС Фрідріх Мерц підтвердив у вівторок, 25 лютого, що почав переговори про коаліцію із соціал-демократами.
Також Мерц надіслав у канцелярію чинного канцлера Олафа Шольца "меморандум про взаєморозуміння" з вимогою узгоджувати з ним рішення у перехідний період перед зміною уряду.
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