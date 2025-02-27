Мита США на сталь вдарять по багатомільярдному ланцюгу постачань з Китаю

Нові мита США на сталь загрожують порушити багатомільярдний ланцюг постачання, що переправляє сталь із Китаю до Сполучених Штатів через треті країни.

Про це пише агентство Reuters.

Агентство пише, що це посилить конкуренцію на світовому ринку та вдарить по важливому джерелу доходів для китайської сталеливарної промисловості, яка переживає труднощі.

Після запровадження торговельних мит у 2016 та 2018 роках більшість китайської сталі стала занадто дорогою для американського ринку. Тому заводи в країнах, що мали вільніший доступ до США, купували дешеву китайську сталь, переробляли її й перепродували далі.

Проте мито у 25%, запроваджене президентом США Дональдом Трампом і яке набуде чинності 12 березня, ускладнить таку торгівлю.

За оцінками чотирьох провідних китайських консалтингових компаній у сфері металургії, це може вплинути на майже десяту частину всього китайського експорту сталі за минулий рік, що становило приблизно 7 мільярдів доларів.

Перекриття цього каналу збуту призведе до того, що надлишок китайської сталі потрапить на світовий ринок, який і так перенасичений нею.

Це, у свою чергу, може спровокувати нову хвилю торговельного захисту з боку інших країн, що стане ще одним ударом по китайському експорту.

"Зростання торговельних бар'єрів посилить тиск на китайський експорт сталі", - зазначив минулого тижня підтримуваний державою Китайський інститут планування та досліджень у металургійній промисловості. "Зменшення обсягів експорту та прибутків може ще більше знизити рентабельність деяких компаній".

Нові обмеження й жорсткіша конкуренція на зменшеному експортному ринку створюють проблеми для всіх країн-експортерів сталі. Однак Китай зазнає найбільших втрат, адже саме його продукція найчастіше стає мішенню для мит.

Такий розвиток подій може ще більше підірвати економічне відновлення Китаю. Раніше він використовував експорт, щоб компенсувати слабкий внутрішній попит, який страждає через затяжну кризу в секторі нерухомості.