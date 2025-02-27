В Австрії з другої спроби створили трипартійну коаліцію без ультраправих

Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) та ліберальна NEOS домовилися щодо створення коаліційного уряду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на австрійське інформагентство APA.

"Партії ÖVP, SPÖ та NEOS після другої спроби дійшли згоди щодо створення коаліційного уряду. Про це в четвер зранку партії повідомили APA. Програму уряду буде представлено в парламенті", - йдеться у повідомленні.

Погоджена урядова програма містить понад 200 сторінок і має назву "Робити правильні речі зараз. Для Австрії". Зокрема, вона передбачає консолідацію бюджету відповідно до фіскальних правил ЄС, аби уникнути процедури надмірного дефіциту. Також заплановано жорсткі заходи у сфері надання притулку. Так, возз'єднання сімей принаймні тимчасово буде "негайно" зупинено, також передбачено заборону носіння хіджабу для неповнолітніх. План розвитку збройних сил Австрії (Бундесгер) залишається чинним, як і участь Австрії у європейські ініціатвиі ППО Sky Shield.

"Поки що залишається відкритим питання щодо розподілу міністерських посад. Призначення міністрів мають бути узгоджені всередині партій упродовж наступних днів", - зазначається у повідомленні.

Погоджена коаліційна угода ще має бути схвалена керівництвом усіх трьох партій.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня 2024 року в Австрії пройшли вибори до Національної ради (нижня палата парламенту). На них найбільше голосів здобула праворадикальна та проросійська Австрійська партія свободи (FPÖ) - 28,8%, випередивши правлячу Австрійську народну партію (ÖVP), яка отримала 26,3%. Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 21,1%, ліберальна партія NEOS - 9,1%, "Зелені" - 8,2%.

Ультпраправа Партія свободи відразу не змогла знайти партнера для коаліційних переговорів, а тому їх розпочали консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), Соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) та ліберальна NEOS. Втім, ця спроба створити трипартійну коаліцію завершилася на початку січня безуспішно через неспроможність сторін знайти компроміси щодо ключових питань.

Після цього розпочалися коаліційні переговори між Народною партією та Партією свободи, однак і вони звершилися 12 лютого безрезультатно - попри значну ідеологічну близькі та схожість економічної політики, партії не змоги поділити міністерські портфелі.

На цьому тлі ÖVP, SPÖ та NEOS розпочали другу спробу створення коаліційного уряду.