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Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск
12:47 27.02.2025 |
Президент Дональд Трамп підписав указ про розширення повноважень Департаменту з урядової ефективності (DOGE) на чолі з Ілоном Маском, покликаного скоротити витрати федеральних відомств країни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.
У Білому домі пояснили, що цей указ вимагає від агентств співпрацювати з командою DOGE для перегляду контрактів і грантів, а також скорочувати або змінювати їх, «де це доречно».
Також указ закликає федеральні агентства створити систему для «реєстрації кожного платежу», витраченого на контракти та гранти агентства, і надати «коротке письмове обґрунтування для кожного платежу».
Крім того, указ просить керівників агентств співпрацювати зі своїм керівником команди DOGE для створення системи для реєстрації схвалення поїздок або конференцій, що фінансуються з федерального бюджету, і надати письмове обґрунтування для відвідування цих конференцій або неважливих поїздок.
Також указ Трампа вимагає від федеральних відомств визначити федеральну власність, яка більше не потрібна, і якою можна позбутися.
Зазначається, що Маск з початку роботи DOGE вдався до радикальних кроків, щоб спробувати скоротити робочу силу федеральних відомств США, іноді викликаючи плутанину серед співробітників і самих агентств.
Раніше в середу Білий дім надіслав електронного листа федеральним агентствам, попереджаючи їх готуватися до масових звільнень.
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