В Росії поскаржились, що автівки АвтоВАЗу перестали купувати

На складах АвтоВАЗу в Росії накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми 60 тисяч.

Про це заявив президент компанії Максим Соколов, передає The Moscow Times.

Він зазначив, що такий стан справ б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.

Соколов назвав ситуацію на ринку "тривожною" і спрогнозував скорочення продажів Lada в лютому до 27 тис. штук (-3% у річному вимірі). У вересні він оцінював сукупний борг компанії більш ніж у 100 млрд рублів.

За січень АвтоВАЗ реалізував 20,8 тис. автомобілів - на 0,2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року року. Попри погіршення продажів, концерн поки що не має наміру знижувати темпи виробництва - план з випуску 500 тис. машин на 2025 рік залишається чинним, повідомили "Коммерсанту" в компанії.

За інформацією головного редактора журналу "За рулем" Максима Кадакова, надлишок Lada на складах сформувався ще в січні. На його думку, у АвтоВАЗу два виходи: продавати автомобілі зі знижками або скорочувати виробництво. При цьому Кадаков визнав другий варіант менш імовірним.