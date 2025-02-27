Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Росії поскаржились, що автівки АвтоВАЗу перестали купувати

 

На складах АвтоВАЗу в Росії накопичилося 100 тисяч нерозпроданих машин за норми 60 тисяч.

Про це заявив президент компанії Максим Соколов, передає The Moscow Times.

Він зазначив, що такий стан справ б'є по фінансовій моделі концерну з урахуванням високих відсотків, які доводиться платити за кредитами.

Соколов назвав ситуацію на ринку "тривожною" і спрогнозував скорочення продажів Lada в лютому до 27 тис. штук (-3% у річному вимірі). У вересні він оцінював сукупний борг компанії більш ніж у 100 млрд рублів.

За січень АвтоВАЗ реалізував 20,8 тис. автомобілів - на 0,2% менше, ніж за аналогічний період 2024 року року. Попри погіршення продажів, концерн поки що не має наміру знижувати темпи виробництва - план з випуску 500 тис. машин на 2025 рік залишається чинним, повідомили "Коммерсанту" в компанії.

За інформацією головного редактора журналу "За рулем" Максима Кадакова, надлишок Lada на складах сформувався ще в січні. На його думку, у АвтоВАЗу два виходи: продавати автомобілі зі знижками або скорочувати виробництво. При цьому Кадаков визнав другий варіант менш імовірним.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6390
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 43,6252
  0,1640
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес