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АНАЛІТИКА

Російська влада констатувала сповільнення промисловості в 4 рази. Виробництво зброї при цьому зросло на третину

 

Темпи зростання промислового виробництва в Росії за січень цього року різко сповільнилися. Так, за підсумками першого місяця 2025 року російська промисловість наростила випуск на 2,2%, що майже вчетверо менше, ніж у грудні (8,2%), і вдвічі менше від середнього показника за минулий рік (4,6%).

Про це заявило Мінекономрозвитку РФ, передає The Moscow Times.

Втім, оборонна промисловість Росії, як випливає зі статистики, продовжує в тризмінному режимі "штампувати" танки та бомби: виробництво "готових металевих виробів" підскочило на 33,1% рік до року, а "інших транспортних засобів" - на 36,9%

Однак за межами ВПК фабрики та заводи цивільних галузей починають відчувати проблеми.

Наприклад, виробництво меблів у Росії в січні впало на 2,4%, випуск одягу та взуття скоротився на 3,4%, а темпи зростання харчової промисловості сповільнилися вдвічі - 2% проти 4,1% за минулий рік.

Десятий місяць скоротився випуск сталі (на 2,7%), а загальне металургійне виробництво впало на 1,7% на тлі проблем найбільших компаній галузі, які через санкції втратили західні ринки та зіткнулися із двозначним падінням експорту.

Минулого року російський ВВП, за даними Росстату, додав 4,1% - стільки ж, скільки роком раніше, і таких темпів - понад 4% на рік два роки поспіль - російська економіка не бачила з 2010-2011 років.

Втім, за словами експертів у галузі, хоча темпи російського ВВП формально залишаються високими, "реальна виробнича активність в економіці майже перестала збільшуватися", оскільки майже все зростання, що потрапило в статистику, - це випуск оборонних заводів, без урахування яких обсяги виробництва знаходяться на рівнях 2021 року. Цивільні галузі стагнують із середини 2023 року, а в другій половині минулого року вся промисловість "увійшла до стагнації", навіть із урахуванням оборонного буму.

Проблеми російської промисловості

Раніше в Ценробанку Росії заявили, що російська економіка цього року уповільнить темпи зростання у 2-4 рази, а інфляція практично вдвічі перевищить початкові очікування.

Перед тим повідомлялося, що багато гравців російської вугільної галузі 2025 року зіткнуться з банкрутствами через проблеми російської економіки, різке падіння експортних цін на вугілля та посилення західних санкцій.

До того стало відомо, що найбільші регіони видобутку вугілля в Росії зіткнулися з різким скороченням податкових зборів з бізнесу через проблеми вугільних компаній, які зазнають збитків, втрачають експорт і змушені скорочувати виробництво.

Наприкінці січня цього року стало відомо, що російський уряд готує план підтримки металургійної галузі, яка в другій половині 2024 року зіткнулася з падінням виробництва.

Раніше повідомлялося, що Магнітогорський меткомбінат і гірничо-металургійна компанія "Норільський нікель" - дві найбільші металургійні компанії РФ із сумарним виторгом понад 2 трлн руб. на рік - були змушені скоротити виробництво у 2024 році через неможливість продати метал як на експорт, так і всередині країни.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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