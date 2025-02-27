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Китай гальмує вихід на біржу у США акцій місцевих компаній
10:52 27.02.2025 |
Китайський регулятор цінних паперів запроваджує жорсткіший контроль над лістингом малих компаній на американських біржах.
Про це повідомляє Financiial Times.
Зазначається, що причина - численні випадки маніпулювання цінами, що призводять до збитків інвесторів.
Кількість схвалених IPO у США різко скоротилася: якщо у першій половині 2024 року Китай схвалив 22 заявки, то після червня - лише 11. Чотири джерела, знайомі із ситуацією, стверджують, що цього року регулятор планує ще жорсткіше обмежувати вихід на американський ринок компаній із низькою капіталізацією та слабкими фінансовими показниками.
Обмеження стали відповіддю на випадки різких стрибків і падінь акцій. У 2022 році вартість паперів гонконгської брокерської компанії Magic Empire Global після IPO зросла у 60 разів, а потім втратила 95% вартості лише за тиждень. Після цього біржа Nasdaq почала блокувати лістинг малих китайських компаній.
Минулого року у США вийшла рекордна кількість китайських компаній - 61 проти 37 у 2023-му. Водночас IPO на місцевих біржах Китаю скоротилися більш ніж на дві третини.
За даними дослідження Hindenburg Research, з 2022 року 128 китайських компаній після виходу на IPO демонстрували аномальну цінову активність, не пов'язану з реальними фінансовими показниками.
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