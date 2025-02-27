Bloomberg: план ЄС з пошуку сотень мільярдів євро на оборону складається з трьох елементів

У рамках найбільшої безпекової ініціативи в Європі з часів холодної війни ЄС планує виділити сотні мільярдів євро додаткового фінансування на оборону - і цей план, який обговорюють, складається з трьох частин.

Про це стало відомо агентству Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Нова архітектура безпеки почне формуватися на екстреному засіданні лідерів ЄС 6 березня. Потім 19 березня комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс і глава дипломатії Кая Каллас представлять нову оборонно-промислову стратегію. До того часу переговори про розширення ресурсів блоку тривають.

"У цей момент, який буває раз на покоління, нам потрібне "термінове мислення" і стратегічний план переозброєння Європи", - заявила Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії, в Брюсселі цього тижня після візиту в Україну.

План фінансування оборони фон дер Ляєн, за даними агентства, складатиметься з трьох елементів. Всі вони складні, і неясно, якою мірою вони будуть реалізовані, кажуть джерела агентства.

Перша частина покликана дозволити державам-членам більше витрачати за рахунок послаблення фіскальних правил. За словами деяких посадовців, це може допомогти мобілізувати щонайменше 160 мільярдів євро.

Переговори зосереджені на виключенні витрат на оборону з розрахунків дефіциту. Деталі необхідно узгодити, зокрема, що вважати оборонними витратами, як довго триватиме цей виняток і чи буде фактором досягнення цільового показника НАТО у 2%.

Друга частина полягає в тому, щоб уможливити витрати на рівні ЄС за допомогою нового спільного інструменту. Ці гроші в основному будуть використовуватися для інвестування в спільні проєкти в таких сферах, як протиповітряна оборона, можливості для завдання ударів на великі відстані, ракети, безпілотники і штучний інтелект військового рівня.

Деякі високопосадовці ЄС і країни-члени закликають до можливості спільних запозичень, але ця ідея завжди викликає суперечки і розколює Євросоюз.

Третя частина складається з послаблення інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Наразі йому дозволено інвестувати лише в товари подвійного призначення. Зміна відкрила б шлях до додаткового фінансування і з боку приватних банків.

Окрім цих трьох компонентів, фон дер Ляєн під час закритих обговорень висунула ідею можливого перерозподілу невитрачених коштів ЄС, включаючи гроші, зібрані для відновлення після пандемії коронавірусу, кажуть співрозмовники.



