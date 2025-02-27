Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мерц зустрівся з прем’єром Швеції у Берліні, говорили про підтримку України

 

Переможець виборів у Німеччині і ймовірний наступний канцлер Фрідріх Мерц та глава уряду Швеції Ульф Крістерссон у середу зустрілись у Берліні та обговорили майбутнє партнерство і, зокрема, підтримку України.

Про це Мерц та Крістерссон розповіли у своїх соцмережах.

Мерц підкреслив, що Німеччина і Швеція мають тісне партнерство - економічне, політичне і з міжнародних питань, і що Європа повинна стати більш спроможною до дій.

"Разом ми прагнемо до економічної сили, безпеки та підтримки України", - написав німецький політик у соцмережі Х (Twitter).

Крістерссон зазначив, що став першим іноземним прем'єр-міністром, який відвідав Мерца у Берліні після виборів 23 лютого.

"Німеччина є найближчим торговельним партнером Швеції. Коли процвітає Німеччина - процвітає і Швеція. Ми обговорили підвищення конкурентоспроможності, пріоритети ЄС та підтримку України. З нетерпінням чекаю на співпрацю з новим німецьким урядом", - зазначив Крістерссон у соцмережі Х (Twitter) на офіційній сторінці прем'єр-міністра Швеції.

Мерц напередодні також здійснив несподіваний візит до Парижа, щоб поговорити з президентом Емманюелем Макроном про європейську безпеку.
За матеріалами: Європейська правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6390
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 43,6252
  0,1640
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес