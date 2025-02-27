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Мерц зустрівся з прем’єром Швеції у Берліні, говорили про підтримку України
10:16 27.02.2025 |
Переможець виборів у Німеччині і ймовірний наступний канцлер Фрідріх Мерц та глава уряду Швеції Ульф Крістерссон у середу зустрілись у Берліні та обговорили майбутнє партнерство і, зокрема, підтримку України.
Про це Мерц та Крістерссон розповіли у своїх соцмережах.
Мерц підкреслив, що Німеччина і Швеція мають тісне партнерство - економічне, політичне і з міжнародних питань, і що Європа повинна стати більш спроможною до дій.
"Разом ми прагнемо до економічної сили, безпеки та підтримки України", - написав німецький політик у соцмережі Х (Twitter).
Крістерссон зазначив, що став першим іноземним прем'єр-міністром, який відвідав Мерца у Берліні після виборів 23 лютого.
"Німеччина є найближчим торговельним партнером Швеції. Коли процвітає Німеччина - процвітає і Швеція. Ми обговорили підвищення конкурентоспроможності, пріоритети ЄС та підтримку України. З нетерпінням чекаю на співпрацю з новим німецьким урядом", - зазначив Крістерссон у соцмережі Х (Twitter) на офіційній сторінці прем'єр-міністра Швеції.
Мерц напередодні також здійснив несподіваний візит до Парижа, щоб поговорити з президентом Емманюелем Макроном про європейську безпеку.
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