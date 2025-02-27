Мерц розповів про свою зустріч з Макроном

Імовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні здійснив несподіваний візит до Парижа, щоб говорити з президентом Емманюелем Макроном про європейську безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Очікувалося, що під час візиту обговорюватимуться нещодавні зміни в політиці США щодо війни в Україні, а також питання європейської безпеки.

Пізно ввечері в середу Мерц опублікував у соціальних мережах фотографію себе і Макрона, подякувавши французькому президенту за його "дружбу" і "довіру до німецько-французьких відносин".

"Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи", - написав Мерц в Instagram.

У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон і Мерц мали робочу вечерю, але інших подробиць зустрічі не надали.

За даними ЗМІ, зустріч тривала близько трьох годин.

Раніше в середу Макрон поінформував європейських лідерів про свої нещодавні дискусії з Трампом, які стосувалися торговельних відносин між США та ЄС, майбутнього НАТО та безпекових викликів у Східній Європі.