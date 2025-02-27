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Мерц розповів про свою зустріч з Макроном
09:57 27.02.2025 |
Імовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц напередодні здійснив несподіваний візит до Парижа, щоб говорити з президентом Емманюелем Макроном про європейську безпеку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.
Очікувалося, що під час візиту обговорюватимуться нещодавні зміни в політиці США щодо війни в Україні, а також питання європейської безпеки.
Пізно ввечері в середу Мерц опублікував у соціальних мережах фотографію себе і Макрона, подякувавши французькому президенту за його "дружбу" і "довіру до німецько-французьких відносин".
"Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи", - написав Мерц в Instagram.
У Єлисейському палаці повідомили, що Макрон і Мерц мали робочу вечерю, але інших подробиць зустрічі не надали.
За даними ЗМІ, зустріч тривала близько трьох годин.
Раніше в середу Макрон поінформував європейських лідерів про свої нещодавні дискусії з Трампом, які стосувалися торговельних відносин між США та ЄС, майбутнього НАТО та безпекових викликів у Східній Європі.
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