Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайські хакери майже два роки перехоплювали електронну пошту бельгійської розвідки
09:55 27.02.2025 |
Бельгійська розвідка майже протягом двох років була об'єктом кібернетичної операції, до якої, як підозрюють, були причетні китайські хакери, в результаті чого відбувся виток значного масиву внутрішньої інформації.
Як повідомляє Укрінформ, про це сьогодні пише бельгійське видання «The Brussels Times».
«Протягом близько двох років шпіонська кібернетична операція, пов'язана із китайською розвідкою, з використанням вразливості програмного забезпечення однієї з американських фірм, перехопила близько 10 відсотків всіх вхідних та вихідних електронних листів Бельгійської державної служби безпеки (VSSE). Цей випадок є найбільш важким в історії VSSE. Хоча конфіденційна інформація не постраждала, особисті дані близько половини штату VSSE могли бути викриті», - йдеться у публікації з посиланням на розслідування видання Le Soir.
Бельгійська секретна служба, як і низка інших безпекових установ, використовувала програмне забезпечення американської фірми Barracuda. У 2023 році ця фірма оголосила про вразливості в «безпековому шлюзі» поштової системи, який відповідав за захист електронної комунікації. Ця служба була зламана китайськими хакерами, які діяли за підтримки держави, що надало їм доступ до зовнішнього сервера VSSE. Внутрішня закрита комунікація при цьому не постраждала.
Згаданий зовнішній сервер використовувався для відкритого листування з іншими установами, включаючи прокурорські та правоохоронні органи, урядові міністерства та інші адміністративні структури. При цьому внутрішня інформація, пов'язана зі спілкуванням між представниками кадрового департаменту VSSE, як виявилося, також передавалася через зламану систему, та включала ідентифікаційні документи або СV співробітників.
Розслідування інциденту та подолання його наслідків тривають.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
ТОП-НОВИНИ
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мита США на сталь вдарять по багатомільярдному ланцюгу постачань з Китаю
|Токіо перейде на чотириденний робочий тиждень у надії збільшити народжуваність
|В Австрії з другої спроби створили трипартійну коаліцію без ультраправих
|Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США - міністр оборони
Бізнес
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент
|Французькі вчені утримували термоядерну реакцію 22 хвилини та побили рекорд китайців
|Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів
|Stellantis представила STLA AutoDrive - автопілот, який дає змогу водіям відпочивати за кермом
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду