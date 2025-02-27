Названо росіян, яких Угорщина просить виключити із санкційного списку ЄС

Угорщина погрожує накласти вето на продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо з нього не виключать вісім росіян. Йдеться про олігархів та міністра спорту РФ. Про це інформує проєкт Радио Свобода "Система" з посиланням на дані джерел.

Будапешт вимагає виключити із санкційного списку таких осіб:

* Алішер Усманов - один із найбагатших бізнесменів Росії, якого в ЄС назвали "прокремлівським олігархом" та "одним з улюбленців Володимира Путіна". Під санкціями ЄС з 28 лютого 2022 року. Усманов спробував заперечити запровадження проти нього санкцій Євросоюзом у Європейському суді. Однак у лютому 2024 року найвища судова інстанція ЄС відхилила його позов.

* Гульбахор Ісмаїлова - сестра Усманова, яка, ймовірно, володіє частиною його активів. Потрапила під санкції ЄС 8 квітня 2022 року.

* Михайло Фрідман - співзасновник Альфа-Банку та великий інвестор, чий бізнес активно працював у країнах ЄС до санкцій. Обмеження проти нього та його партнера Петра Авена запроваджено 28 лютого 2022 року.

* Петро Авен - ще один співзасновник Альфа-Банку. Під санкціями з 28 лютого 2022 року. У 2024 році Фрідман і Авен успішно оскаржили рішення Євросоюзу про запровадження санкцій, що діяли з 28 лютого 2022 року до 15 березня 2023 року. Проте санкції після того двічі продовжували і залишаються чинними через їхній статус "провідних бізнесменів, залучених до економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходів" для Кремля.

* Дмитро Мазепін - співвласник холдингу "Уралхім", який був присутній на зустрічі великих бізнесменів із Путіним у день повномасштабного вторгнення в Україну. Санкції ЄС діють із березня 2022 року.

* В'ячеслав Моше Кантор - бізнесмен, який очолював Європейський єврейський конгрес. Внесений до санкційного списку 8 квітня 2022 року як "російський олігарх із тісними зв'язками з Путіним".

* Муса Бажаєв - голова групи "Альянс" та нафтовий магнат, який, на думку ЄС, підтримує стратегічні галузі російської економіки. Під санкціями з квітня 2022 року.

* Михайло Дегтярьов - міністр спорту Росії, який ще у 2014 році, будучи депутатом Держдуми, оголосив про відкриття "посольства" так званої ДНР у Москві. Під санкціями з 25 липня 2014 року.

Усі зазначені бізнесмени оскаржували санкції в судах ЄС, проте досі залишаються під обмеженнями.

Санкційний список ЄС регулярно переглядають та продовжують за одностайної підтримки 27 країн-членів. Раніше Будапешт уже погрожував ветувати санкційний пакет та використовував це для отримання поступок від Брюсселя.