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АНАЛІТИКА

Сенат Румунії ухвалив закон щодо ліквідації дронів на території країни

Сенат Румунії ухвалив закон щодо ліквідації дронів на території країни

 

Сенат Румунії ухвалив "закон про безпілотники", який передбачає знешкодження або знищення дронів, що незаконно залітають у повітряний простір держави, повідомляє Romania Journal.

За закон проголосував 81 депутат верхньої палати парламенту Румунії, тоді як ще 12 виступили проти, а двоє утрималися.

Ініційований урядом документ передбачає, що безпілотники, які незаконно перетинають кордон і здійснюють польоти без дозволу, можуть бути знешкоджені або навіть знищені.

Тепер залишається вирішити, хто матиме право приймати відповідне рішення, зазначає видання.

"Зазвичай у таких ситуаціях мова йде про командирів, котрі виконують місію у відповідному районі. Вони повинні мати право відкривати вогонь по безпілотниках, які несанкціоновано входять у повітряний простір Румунії", - пояснив генерал Вірджіл Белекану, колишній командир багатонаціональної бригади Seebrig.

На його думку, у Румунії має бути "дуже короткий ланцюжок прийняття рішення" про відкриття вогню по безпілотниках.

"Будемо сподіватися, що завдяки наказам, які віддаватимуться на основі закону, дія буде проведена в дуже короткі терміни, тому що у вас не так багато часу для виконання місії", - сказав генерал.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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