У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год

Компанія «Китайські залізниці» (China Railway) розпочала тестові випробування надшвидкісного потяга CR450, який буде здатний розганятися до 450 км/год.

Про це повідомляє China Daily, передає Укрінформ.

Експлуатаційна швидкість CR450 повинна становити 400 км/год, що швидше, ніж у попередньої моделі CR400, яка зараз експлуатується та розвиває швидкість до 350 км/год. При цьому під час випробувань потяг зможе розвивати швидкість до 450 км/год.

Зазначається, що під час тестів, які проводяться в Пекіні, інженери планують перевірити й оптимізувати технічні параметри потяга, щоб якнайшвидше розпочати його комерційну експлуатацію.

Прототип CR450 уперше було представлено в грудні минулого року. Новий потяг буде комфортнішим та енергоефективнішим і окрім підвищеної швидкості також матиме коротший гальмівний шлях, вищу стійкість та вдосконалену систему контролю, що забезпечать вищий рівень безпеки пасажирів, ніж в існуючих аналогах.

За останніми даними компанії, загальна протяжність високошвидкісних залізниць, що перебувають в експлуатації, у Китаї перевищила 46 тис. км, завдяки чому країна посіла перше місце у світі за таким показником, перевищивши сукупний обсяг усіх інших країн світу.