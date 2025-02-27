Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рубіо: США не можуть дозволити Росії стати «молодшим партнером» Китаю
09:14 27.02.2025 |
Державний секретар Марко Рубіо намітив стратегію США щодо управління тісними відносинами Росії з Китаєм, заявивши, що Вашингтон хоче послабити зв'язки, не сіючи розбрат між сусідами, що володіють ядерною зброєю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.
"Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх від відносин з китайцями", - сказав Рубіо, маючи на увазі Росію.
"Я також не думаю, що перебування Китаю і Росії на шиї один в одного є корисним для глобальної стабільності, оскільки вони обидві є ядерними державами", - зазначив він.
Нещодавнє зближення Дональда Трампа з Росією були розцінені деякими аналітиками як спроба розколоти Москву і Пекін, так званий "зворотний Ніксон". Історичний візит президента Річарда Ніксона до Китаю близько 53 років тому підірвав глобальний вплив Росії і зблизив Пекін з Вашингтоном і віддалив його від Кремля, що змінило міжнародний баланс сил на десятиліття.
Хоча уряд президента Сі Цзіньпіна похвалив Росію за проведення переговорів з Вашингтоном щодо припинення війни в Україні, незрозуміло, що така відлига означає для Пекіна. Китайський лідер і Владімір Путін оголосили про дружбу "без обмежень" за кілька днів до вторгнення 2022 року і об'єдналися в протистоянні з Америкою на світовій арені.
Рубіо попередив, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, зіштовхнувши дві ядерні держави проти Вашингтона. Доступ до китайських ринків кинув Москві економічне рятувальне коло після того, як санкції ізолювали Росію в останні роки.
"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, хоче Росія поліпшити свої відносини зі США чи ні, вона не зможе цього зробити, тому що вона стала повністю залежною від китайців, тому що ми відрізали її", - сказав Рубіо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
ТОП-НОВИНИ
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Токіо перейде на чотириденний робочий тиждень у надії збільшити народжуваність
|В Австрії з другої спроби створили трипартійну коаліцію без ультраправих
|Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США - міністр оборони
Бізнес
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент
|Французькі вчені утримували термоядерну реакцію 22 хвилини та побили рекорд китайців
|Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів
|Stellantis представила STLA AutoDrive - автопілот, який дає змогу водіям відпочивати за кермом
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду