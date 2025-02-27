Рубіо: США не можуть дозволити Росії стати «молодшим партнером» Китаю

Державний секретар Марко Рубіо намітив стратегію США щодо управління тісними відносинами Росії з Китаєм, заявивши, що Вашингтон хоче послабити зв'язки, не сіючи розбрат між сусідами, що володіють ядерною зброєю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

"Я не знаю, чи вдасться нам коли-небудь повністю відірвати їх від відносин з китайцями", - сказав Рубіо, маючи на увазі Росію.

"Я також не думаю, що перебування Китаю і Росії на шиї один в одного є корисним для глобальної стабільності, оскільки вони обидві є ядерними державами", - зазначив він.

Нещодавнє зближення Дональда Трампа з Росією були розцінені деякими аналітиками як спроба розколоти Москву і Пекін, так званий "зворотний Ніксон". Історичний візит президента Річарда Ніксона до Китаю близько 53 років тому підірвав глобальний вплив Росії і зблизив Пекін з Вашингтоном і віддалив його від Кремля, що змінило міжнародний баланс сил на десятиліття.

Хоча уряд президента Сі Цзіньпіна похвалив Росію за проведення переговорів з Вашингтоном щодо припинення війни в Україні, незрозуміло, що така відлига означає для Пекіна. Китайський лідер і Владімір Путін оголосили про дружбу "без обмежень" за кілька днів до вторгнення 2022 року і об'єдналися в протистоянні з Америкою на світовій арені.

Рубіо попередив, що тісніші зв'язки між Китаєм і Росією створять проблему для США, якщо Москва стане "постійним молодшим партнером" Пекіна, зіштовхнувши дві ядерні держави проти Вашингтона. Доступ до китайських ринків кинув Москві економічне рятувальне коло після того, як санкції ізолювали Росію в останні роки.

"Ми можемо опинитися в ситуації, коли, хоче Росія поліпшити свої відносини зі США чи ні, вона не зможе цього зробити, тому що вона стала повністю залежною від китайців, тому що ми відрізали її", - сказав Рубіо.