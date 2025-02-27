За перший місяць президентства Трампа заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів

У США згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів. Таку кількість нараховано всього за перший місяць президентства Дональда Трампа у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, адміністрація Трампа розпочала імміграційну операцію одразу після його інавгурації. Так, протягом перших кількох тижнів публікувалися щоденні дані про арешти.

CNN зазначило, що кількість арештів імміграційною службою США поза місцями ув'язнення (тобто здійснених прямо в спільнотах) перевищила показники адміністрації Джо Байдена. Минулого фінансового року за Байдена Служба імміграційного та митного контролю (ICE) провела близько 33 000 таких арештів.

"Президент Трамп і ця адміністрація рятують життя щодня завдяки діям, які ми робимо для забезпечення безпеки кордону і депортації нелегальних іноземних злочинців. Сотні тисяч злочинців були впущені в цю країну нелегально. Ми відправляємо їх додому, і їм ніколи не буде дозволено повернутися", - заявила в середу міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.

Високопосадовці Трампа висловили розчарування темпами арештів, що призвело до відставки виконувача обов'язків директора ICE минулого тижня.

Згідно з внутрішньою службовою запискою, отриманою агентством Reuters, Трамп нещодавно здійснив низку кроків зі збільшення кількості арештів, зокрема доручив агентам ICE вистежити й депортувати тисячі дітей-мігрантів, які в'їхали в країну без батьків.

Його адміністрація також розглядає можливість введення у воєнний час повноважень щодо прискорення депортації деяких нелегальних іммігрантів.

Кілька інших директив адміністрації Трампа були оскаржені в суді, включно з останнім рішенням федерального судді в Сіетлі, що призупиняє дію указу Трампа про припинення прийому біженців і фінансування.

Нагадаємо, 20 лютого США організували депортаційний рейс до Коста-Ріки. Штати планували перемістити 135 нелегальних мігрантів, причому майже половина з них - це діти.

Також ми писали, що адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних віз, які подали громадяни з Латинської Америки та України.