Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 13:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За перший місяць президентства Трампа заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів
08:49 27.02.2025 |
У США згідно з даними Міністерства внутрішньої безпеки (DHS), заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів. Таку кількість нараховано всього за перший місяць президентства Дональда Трампа у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише видання, адміністрація Трампа розпочала імміграційну операцію одразу після його інавгурації. Так, протягом перших кількох тижнів публікувалися щоденні дані про арешти.
CNN зазначило, що кількість арештів імміграційною службою США поза місцями ув'язнення (тобто здійснених прямо в спільнотах) перевищила показники адміністрації Джо Байдена. Минулого фінансового року за Байдена Служба імміграційного та митного контролю (ICE) провела близько 33 000 таких арештів.
"Президент Трамп і ця адміністрація рятують життя щодня завдяки діям, які ми робимо для забезпечення безпеки кордону і депортації нелегальних іноземних злочинців. Сотні тисяч злочинців були впущені в цю країну нелегально. Ми відправляємо їх додому, і їм ніколи не буде дозволено повернутися", - заявила в середу міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем.
Високопосадовці Трампа висловили розчарування темпами арештів, що призвело до відставки виконувача обов'язків директора ICE минулого тижня.
Згідно з внутрішньою службовою запискою, отриманою агентством Reuters, Трамп нещодавно здійснив низку кроків зі збільшення кількості арештів, зокрема доручив агентам ICE вистежити й депортувати тисячі дітей-мігрантів, які в'їхали в країну без батьків.
Його адміністрація також розглядає можливість введення у воєнний час повноважень щодо прискорення депортації деяких нелегальних іммігрантів.
Кілька інших директив адміністрації Трампа були оскаржені в суді, включно з останнім рішенням федерального судді в Сіетлі, що призупиняє дію указу Трампа про припинення прийому біженців і фінансування.
Нагадаємо, 20 лютого США організували депортаційний рейс до Коста-Ріки. Штати планували перемістити 135 нелегальних мігрантів, причому майже половина з них - це діти.
Також ми писали, що адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних віз, які подали громадяни з Латинської Америки та України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
ТОП-НОВИНИ
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Токіо перейде на чотириденний робочий тиждень у надії збільшити народжуваність
|В Австрії з другої спроби створили трипартійну коаліцію без ультраправих
|Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Франція почала вести переговори з Україною про розробку копалин раніше за США - міністр оборони
Бізнес
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент
|Французькі вчені утримували термоядерну реакцію 22 хвилини та побили рекорд китайців
|Mercedes-Benz розпочинає дорожні випробування твердотільних батарей для електромобілів, які можуть збільшити запас ходу на 25%
|Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування
|Китайські вчені створили ШІ-аналіз крові, який діагностує хвороби за 15 років до появи симптомів
|Stellantis представила STLA AutoDrive - автопілот, який дає змогу водіям відпочивати за кермом
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду