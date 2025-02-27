Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ
08:23 27.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп погрожує запровадити 25% мита проти Європейського Союзу, адже вважає, що об'єднання 27 країн було "створено, щоб грабувати Сполучені Штати", передає The Guardian.
"Ми ухвалили рішення, і оголосимо його дуже скоро. Це буде 25%", - заявив президент США на засіданні кабінету в середу.
Трамп сказав, що незабаром оприлюднить деталі нового митного плану проти Євросоюзу.
Трамп не повідомив додаткових деталей, але згадав автовиробників і зазначив, що мита будуть застосовуватися "в загальному".
"Це буде стосуватися автомобілів і всього іншого", - зазначив він.
ЄС є третім за величиною торгівельним партнером США разом із Китаєм.
Президент також сказав, що наступного тижня введе 25% мита проти двох найбільших партнерів США - Канади та Мексики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
|Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - «забути про НАТО»
|Трамп розповів, які гарантії безпеки готовий дати Україні
|Ця угода не про корисні копалини, а про можливість України чинити опір Росії, - Порошенко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За перший місяць президентства Трампа заарештовано понад 20 тисяч нелегальних мігрантів
|США і РФ розглядають спільну розвідку природних ресурсів в Арктиці, - Bloomberg
|Трамп погрожує ввести 25% мита проти Євросоюзу - ЗМІ
|Трамп уникнув відповіді на питання, що б він зробив при спробі Китаю захопити Тайвань
|США ввели санкції проти китайських компаній, які допомагали Ірану
|Іран із грудня вдвічі збільшив запаси високозбагаченого урану - Reuters
|Енергогігант BP кардинально переглянув стратегію: буде більше нафти й газу, менше ВДЕ
Бізнес
|Нова модель для генерації відео Google Veo 2 коштуватиме 50 центів за секунду
|Адміністрація Трампа прагне посилити обмеження на індустрію чипів Китаю
|Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин
|Google перестане використовувати SMS-коди для автентифікації в Gmail та перейде на QR-коди
|Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину
|Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа
|Mercedes випустила e-bike Mercedes-AMG F1 City Editionза $4000: швидкість до 45 км/год і смарт-шолом