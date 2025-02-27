Трамп уникнув відповіді на питання, що б він зробив при спробі Китаю захопити Тайвань

Президент США відмовився однозначно відповісти на питання, чи має він намір протидіяти Китаю, якщо той спробує силоміць спонукати Тайвань до «возз'єднання».

Це сталося під час першого засідання кабінету Трампа в Білому домі, передає Укрінформ із посиланням на офіційну трансляцію.

«Я ніколи не коментую цього», - відповів Трамп на запитання, чи може він гарантувати, що за його адміністрації Китай ніколи не захопить Тайвань силовим шляхом.

Президент США заявив, що не дає жодних коментарів з цього приводу, оскільки «не хоче ставити себе в таке становище» - при цьому не уточнивши, якої саме ситуації прагне уникати.

Він підкреслив, що вважає за доцільне обговорювати питання Тайваню не публічно, а лише з представниками своєї адміністрації.

Американський лідер також знову запевнив, що має відмінні стосунки з головою КНР Сі Цзіньпіном, та висловив незгоду з тим, що у Сполучених Штатах не має бути жодної китайської присутності. «Ми хочемо, щоб вони (китайці - ред.) приходили та інвестували. Ми хочемо, щоб вони інвестували у США, бо це буде добре», - зазначив Трамп.

«Ми інвестуватимемо в Китай, будемо взаємодіяти з Китаєм. У нас будуть дуже добрі відносини з Китаєм, але вони більше не зможуть використовувати нас», - додав голова Білого дому.

При цьому він укотре розкритикував зовнішню політику адміністрації Байдена, дорікнувши, ніби вона не знала, як правильно будувати відносини з іншими країнами.

«Було дуже сумно на це дивитися. Але у нас будуть добрі відносини з Китаєм, Росією, Україною та на Близькому Сході», - заявив Трамп.

Нагадаємо, Тайвань ніколи не входив до складу КНР від самого її проголошення у 1949 році. Проте комуністична влада Китаю вважає острів своєю провінцією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати військову силу.

США, як і майже всі країни світу, дотримуючись принципу одного Китаю не мають офіційних відносин із Тайванем, проте підтримують зв'язки в обхід Пекіна та надають військову допомогу для посилення захисту острова від військ КНР.

Байден за свого президентства неодноразово заявляв, що американські війська захищатимуть Тайвань у разі китайського вторгнення, чим щоразу викликав гнівну реакцію Пекіна.