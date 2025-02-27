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АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти китайських компаній, які допомагали Ірану

 

Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти шести компаній у Китаї, які сприяли поставкам в Іран чутливих компонентів для виробництва БПЛА та балістичних ракет.

Про це йдеться в офіційній заяві Державного департаменту США, оприлюдненій у середу, передає Укрінформ.

«Сьогодні Сполучені Штати вводять санкції проти шести організацій, які базуються в Китайській Народній Республіці, у тому числі в Гонконзі, які були причетними до закупівлі ключових компонентів організаціями, пов'язаними з іранськими програмами БПЛА та балістичних ракет»,- зазначається в документі.

Водночас підкреслюється, що цей крок став частиною «кампанії максимального тиску» адміністрації Трампа на іранський режим. У Держдепі зауважили, що таким чином США перешкоджають іранській організації Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB) відновити свою мережу закупівель та далі отримувати важливі запчастини з-за кордону.

«Ми продовжимо вживати заходів проти складних схем, які Іран використовує, щоби приховано отримувати чутливі технології для своїх ракет і програм БПЛА»,- підкреслили в американському відомстві.
 

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